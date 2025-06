Esta fue la respuesta de Blessd cuando le preguntaron por Karina García en su entrevista con Juanpis

The Juanpis Live Show es un espectáculo de comedia en vivo protagonizado por el personaje Juanpis González, creado por el comediante colombiano Alejandro Riaño. El show combina sátira política, crítica social y humor ácido para retratar, de forma exagerada y sarcástica, la vida de la élite privilegiada en Colombia. El pasado 31 de enero, Riaño con su personaje, logró llenar el Movistar Arena de Bogotá debido a su entrevista con Feid.

En ese momento la boletería fue paga, pero este 6 de junio la entrada fue totalmente gratis para realizar la entrevista con el cantante paisa Blessd. Durante el show, Juanpis le tocó más de un tema polémico en el que ha estado envuelto el artistas, desde su pelea y tiradera con Feid, su exnovia La Suprema y Karina García.

¿Qué dijo Blessd sobre Karina García en entrevista con Juanpis González?

En medio de un clip sacado de la entrevista, les preguntaron sobre su opinión porque Nicole ‘La Suprema’ haya supuestamente salido con dos jugadores de la selección Colombia, Jhon Jader Duran y Richard Ríos, a lo que él contestó:

“A las mujeres que me han tratado de corazón solo les doy mi respeto y no digo nada de ellas, porque hablar mal de una mujer es muy feo. (...) Cuando tú terminas con alguien es normal que conozcas a otras personas, es una pelada muy buena, pero uno no va a esperar a que vuelva.”

Cuando mencionó que era feo hablar de una mujer, en el público una seguidora le grito “¿Y Karina?” a lo que Blessd contestó: “De esa si no”, entre risas señaló con su mano.

Blessd negó que algunas de sus canciones son inspiradas en Karina García

Durante La Casa de los Famosos Blessd se manifestó en medio de su X, donde pedía que no lo vincularan con esa persona (Karina) que él no tenía nada que ver con ella, pero el Team Karina, seguiría mencionándolo, sobre todo con la canción Yogurcito.

De esta se empezó a especular que había sido escrita por Blessd para Karina, pero ante los comentarios, el paisa salió a negarlo y a expresar su cansancio ante la situación por medio de live en TikTok, donde dio un contundente mensaje.

“Me tienen mamado con un put** temita, que todo lo cometan y que para todo el hpt* mundo son las canciones que yo hago, no puedo hacer una canción porque ahí mismo le ponen, que se la hice a yo no sé quién. Dejen de chimbiar que a nadie le he hecho ni una solo canción, ”Yogurcito" no es para nadie. Me tiene mamado, las canciones que hago no son para nadie y menos para esa persona, nada que ver con ese programa.”