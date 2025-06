Sarah Jessica Parker revela detalles de su vida después de grabar ‘And Just Like That’

Sarah Jessica Parker revela los secretos de ‘And Just Like That’

Sarah Jessica Parker, un nombre sinónimo de estilo, empoderamiento femenino y la vibrante vida neoyorquina, vuelve a ocupar el centro de atención. La actriz, productora y empresaria que cautivó a millones como Carrie Bradshaw, ahora llega a sumergirnos nuevamente en el universo de Sex and the City con la esperada nueva temporada de And Just Like That. En esta entrevista exclusiva, Parker nos abre las puertas a los retos, las sorpresas y la evolución de sus icónicos personajes en una serie que sigue redefiniendo la amistad y la vida de la mujer moderna.

¿Qué se siente al volver para una tercera temporada de la serie?

Bueno, creo que hablo en nombre de todos nosotros, y normalmente no lo hago, pero creo que todos estamos realmente entusiasmados: Ha sido una temporada grande, fuerte, musculosa y rica. Trabajamos muy duro y muy largo, y las historias son realmente grandes, y se sentía muy lleno y jugoso. Así que estamos emocionados de lanzar la serie hace bastantes meses, así que hemos estado esperando para ofrecer el trabajo.

Como productor ejecutivo, este es como su primer hijo cinematográfico, ¿qué siente en este momento cuando ya sale al mundo?

Diría que esa parte no es especialmente atractiva. Cada vez hay más gente que tiene opiniones, pero esa es la naturaleza del mundo en el que vivimos, y lo único que se puede hacer es hacer bien el trabajo. Creo que todos lo hacemos. Afrontamos cada día sintiéndonos incansables en pro de hacer un trabajo realmente excelente. Y eso significaba todos y cada uno de los departamentos; es la cultura del conjunto y el organismo que somos. Todo el mundo viene a trabajar y quiere que sus cosas sean lo mejor. Así que esperamos que la gente lo consuma con el espíritu con el que lo ofrecemos.

¿Cómo fue darle sentido al argumento del libreto junto a Michael Patrick King?

Michael Patrick King y yo hablamos mucho sobre cada temporada. Siempre se reúne con todos los actores antes del rodaje, y les explica cuáles son sus esperanzas, sus intenciones, lo que cree que va a ser interesante, emocionante y sorprendente para el público y para los propios personajes. Él piensa que va a ser interesante, emocionante y sorprendente para el público y para los propios personajes, pero una vez en la escena, cuando un actor interpreta el papel en contraposición a las ideas teóricas del guion, las cosas cambian de una forma realmente emocionante y piensas que podrías tener a alguien como estrella invitada durante dos episodios, y luego llegas a la conclusión de que este personaje realmente es genial. Es como: “deberíamos mantenerlo por un tiempo”. Así que ese tipo de cosas pasan, y eso es muy emocionante. Estaba feliz por la historia que Michael quería contar. Especialmente, me gustó la idea de “Carrie está escribiendo ficción por primera vez. Es una historia de principios de siglo, pero empieza a correr paralela a su propia vida, especialmente en esta nueva casa con sus detalles de época”. Así que fue muy divertido. Trabajo duro como siempre, pero divertido.

Michael Patrick King también llegó a mencionar cómo el vestuario de Carrie a lo largo de la obra empieza a tener elementos de su historia ficticia…

¡Sí!, también lo hicimos a propósito. Estaba haciendo una obra en Londres cuando empezamos las prueba, cuando nuestros diseñadores de vestuario vinieron a vernos. Tenían un montón de piezas victorianas y de principios de siglo, y todos estábamos fascinados con ellas; siluetas completamente diferentes, y Michael empezó con esta idea sobre el libro, y fue una influencia de cosas increíbles. Así que queríamos averiguar cómo empezar a incorporar eso en la obra. Fue muy divertido intentar averiguar: “¿Es este el día en que vamos a usar esta falda?, ¿por qué esta falda grita 1912?.

¿Tiene alguno de esos vestidos como los favoritos de Carrie en esta temporada?

Me encantaron todas esas prendas de principios de siglo. En la primera mitad de la temporada, todavía no vemos todas esas siluetas, quizá solo una o dos, pero más adelante, cuando empiezan a tener un papel más importante, me encantan. Hay una escena en la calle con Charlotte, cuando visita Tiffany’s, que me encanta. Hay otra escena en la calle con Aidan una escena muy interesante, y ese conjunto es increíble. Hay un conjunto que Carrie usa durante prácticamente todo un episodio, donde le roban la ropa cuando viaja fuera de la ciudad. Un vestido, un suéter y unos zapatos de Vivienne Westwood, algunos nuevos para mí, y otras piezas vintage de antaño. Mucha Vivienne Westwood, actual y vintage, lo cual es genial.

¿En qué está trabajando ahora? Está como jurado dell Booker Prize…

Estás en lo correcto, en eso estoy centrada. Justo tengo un libro aquí ahora mismo.

En cada momento libre que tengo, leo, ¡y también creando momentos que no tengo! (risas), así que eso me consume bastante tiempo. Estoy leyendo guiones para otras cosas, haciendo otros trabajos, y los niños, por supuesto, lo más importante. Nunca hay tiempo suficiente, pero sí, hay mucho que esperar.