¿Quién es Frida Guzmán, la nieta de ‘El Chapo’ que emprende en la música regional mexicana?

Frida Guzmán, nieta del famoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán comienza su viaje en la música regional mexicana tomando como inspiración a Jenni Rivera, quien se convirtió en su ejemplo a seguir. A pesar de su apellido, la cantante busca incursionar en la industria gracias a su talento, dejando atrás el estigma de su familia.

Nacida en el año 2005 en Culiacán Sinaloa, Frida Guzmán, quien actualmente de 20 años de edad, inició la promoción de su sencillo ‘Andas Contando’, colaboración a lado de Cecy Millán. La canción de poco más de dos minutos de duración ya se encuentra en Youtube con más de dos mil 800 reproducciones a cuatro días de haber sido estrenada.

La intérprete es hija de Édgar Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’ que fue asesinado en 2008 durante un enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Todo esto sucedió cuando Frida apenas tenía tres años de edad, por lo que su madre Frida Muñoz fue la encargada de su crianza.

Frida Guzmán busca hacerse de un lugar en la música a pesar de su apellido

Al ser nieta del líder del Cártel de Sinaloa y una de las figuras del narcotráfico más conocidas alrededor del mundo, Frida Guzmán se enfrenta a los prejuicios del público no solo en su debut musical, sino en su vida diaria.

No obstante, en una entrevista en el programa ‘Siéntense quien pueda’, aclaró que su apellido no es un impedimento para iniciar su carrera en la música y reveló que no se siente avergonzada de portarlo: “La gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal, porque al final eso no se niega. No tengo por qué avergonzarme de nada”.

La cantante busca construir su propio camino en la música regional mexicana, tomando a Jenni Rivera como su ejemplo a seguir.