Noticias Caracol durante más de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida, pues recientemente una experiodista de Noticias Caracol habló de su separación tras 13 años de matrimonio y dos hijas.

Durante varios años, Vanessa de la Torre hizo parte de Noticias Caracol, convirtiéndose en una de las presentadoras principales del informativo, estando presente durante las emisiones del medio día. Pero, durante varios años frente a la pantalla, decidió dar un paso al costado, saliendo de la televisión colombiana y por ende, llegando a la radio de la mano de Caracol Radio, donde se destaca actualmente.

Sin embargo, ya hace varios meses se conoció que Vanessa de la Torre se separó de Diego Santos, quien fue su esposo durante 13 años y con quien le dio la bienvenida a sus dos hijas, Raquel y Carlota.

Si bien, ninguno de los dos se había referido de manera clara a este tema, lo cierto es que hace pocos días, la experiodista de Noticias Caracol estuvo haciendo parte de ‘Bravissímo’, donde aseguró que su divorcio no fue un proceso sencillo, pero tanto ella como sus hijas están en una nueva etapa de su vida.

“Claro que es difícil, porque es romper un hogar. El que construya una familia con ese sueño, piensa que eso se va a desbaratar. La vida es una, la vida es esta y si no funciona, pues hay que renunciar. Tengo una gran relación, una relación muy ecuánime, de mucho apoyo con las niñas, las lleva, las trae. Es una manera nueva de conocernos y de relacionarnos como familia que también es válido, es parte de la existencia.

A mí no me gustan los dramas (…) A los niños los tienes que sacar del drama, es tu problema con el cual no pudiste seguir la vida, pero los hijos, no, los hijos son sagrados (…) De como sigues criando hijas que sean respetuosas, que entiendan que la dinámica cambió, la vida no necesariamente porque es la familia, con una manera de construirse distinta (…) Un señor que adoro, pero no con el que me quiero despertar todos los días", fueron las declaraciones expuestas por parte de Vanessa de la Torre.

¿Quién es el exesposo de Vanessa de la Torre?

El exesposo de la experiodista de Noticias Caracol, Vannesa de la Torre, es Diego Santos, quien es familiar del expresidente Juan Manuel Santos. De acuerdo con su cuenta de Instagram, Santos es un creador digital, consultor y emprendedor que también hizo parte de medios de comunicación como El Tiempo, Semana y La República. Sin dejar de lado, que es fundador de 242 media y runner.

Cabe resaltar que en medio de sus apariciones su principal enfoque es su trabajo tratando de ser bastante privada con su vida personal.