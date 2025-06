Ella es la famosa actriz que interpretó las canciones de ‘La Hija del Mariachi’ de RCN; no actuó en la novela

Se acerca el final de La Casa de los Famosos y la producción que llegará a las noches de RCN es la nueva versión de ‘La Hija del Mariachi’, una producción lanzada originalmente en el 2006 y que llenó las casas de ranchera de la mano de Carolina Ramírez, Mark Tacher y Gregori Pernia. Aquí le vamos a contar la historia de la mujer que prestó su voz para parte de las canciones de la telenovela.

Es innegable que muchos actores también tienen la capacidad de cantar, pero en esta novela la voz que brillo sí es la de una actriz, pero que no estuvo presente en la producción de RCN. Se trata de Adriana Botina, una reconocida actriz que también ha hecho parte de varias producciones que incluyen la música, uno de sus grandes talentos.

Aunque Carolina Ramírez es la actriz que dio vida a Rosario del Pilar Guerrero en la exitosa telenovela ‘La Hija del Mariachi’, no era ella quien interpretaba las rancheras que cautivaron a la audiencia a lo largo de sus 147 episodios. La producción buscó una voz profesional, y la elegida fue la cantante Adriana Bottina, quien compartió en Infobae cómo fue su llegada a este proyecto.

¿Por qué Adriana Bottina no actuó en La Hija del Mariachi?

Bottina relató que su talento vocal fue descubierto por Mónica Agudelo, la guionista de la telenovela, quien la escuchó cantar rancheras en un bar y la invitó a hacer un casting para el proyecto.

Adriana aceptó, pensando que podría obtener un papel actoral. Sin embargo, la realidad fue diferente: “Tiempo después me llamaron de RCN para grabar unas rancheras, pero yo no sabía para qué era”, confesó. La verdad salió a la luz de una manera inesperada: “Un día llega Diego León Hoyos y se reúne en el estudio con Josefina Severino, la productora musical, pero dejaron el micrófono abierto y escucho yo desde cabina: ‘Es que Carolina Ramírez tiene que doblar esto bien para ‘La hija del mariachi’ y no sé qué’”, recordó Bottina, añadiendo: “Fue ahí cuando entendí que jamás me iban a llamar para el casting”.

Aunque la noticia le generó nostalgia por no poder ser parte del elenco, poco tiempo después, Adriana fue llamada para protagonizar ‘Nadie es eterno en el mundo’, una producción de Caracol que le brindó gran protagonismo.