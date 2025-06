Esta es la razón por la que César Escola se apartó de ‘Yo Me Llamo’ y Caracol

Caracol TV sigue manteniendo su superioridad frente a RCN en cuanto a relities se refiere, algo que queda constatado con el éxito en rating de la décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ de la que se ausentó recientemente uno de sus jurados, César Escola, acá le revelamos la razón.

Este concurso de imitación ya está por llegar a su etapa final y en lo que va de sus 98 episodios Escola ha tenido que ausentarse debido a que viene realizando un proyecto lejos del canal; “La noche de... amor”, con la que se ha presentado en Bogotá y Medellín, y en la que realiza un hermoso show junto a Carlos Calero, Nara, y Marcela Moreno.

César Escola y Carlos Calero en Medellín La Noche de... Amor, llega al Teatro la Enseñanza con César Escola, Carlos Calero, Nara Gutiérrez y Marcela Moreno. (Cortesía)

Pero estos no son los únicos destinos que ha visitado Escola en los últimos días, ya que el argentino alistó maletas para treparse en un avión e irse por unos días al viejo continente más exactamente a Francia, lugar en el que ha estado visitando varios monumentos dentro de ellos el Arco del Triunfo; mini vacaciones que ha estado chicaneando por medio de su cuenta de Instagram donde acumula 185.000 seguidores.

¿Cuántos hijos tiene César Escola?

En entrevista para ‘La Sala de Laura Acuña’, César reveló que su unico ‘retoño’, su hijo Martín llegó a su vida luego de que él hiciera parte de una campaña de ‘plan canguro’ para bebés en la Clínica Materno Infantil de Bogotá; suceso que lo inspiró para seguir el proceso para iniciar la adopción de su ‘retoño’.

“Yo estaba conmovido durante toda la grabación de la nota, y en el momento que me la pasan la doctora me dice: “¿puedes creer que la mamá la acaba de abandonar?”. Allí yo dije, ya sé que tengo que hacer con mi vida. Ese fue el momento que yo dije, es la última señal que necesito, entonces terminé la nota y salí del hospital, llamé a una amiga y le dije que quería hacer el programa de adopción (...) A los 18 meses me llega una carta en donde dicen que eres hábil y te sirve para todo el mundo. (...) A la semana me llega la carta del ofrecimiento de Martín. (...) En un proceso de adopción tú aprendes a preparar tu corazón para recibir al que Dios, el cosmos, el universo y la vida te manda, y de la edad que sea”, manifestó.