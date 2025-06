Hermana de Mateo desmintió a Karina García por acusaciones que hizo en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante horas de la convivencia del día 127 dentro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se llevó a cabo el brunch de los nominados, en el que Altafulla, Mateo ‘Peluche’ Varela y Emiro Navarro asistieron en compañía de sus familiares a responder las preguntas formuladas por La Jesuu como líder de la semana.

Una de las interrogantes formuladas por la caleña fue el momento más triste que han vivido, y ante esto, cuando fue el turno de Melissa, hermana de ‘Peluche’, aprovechó de reprochar y desmentir las acusaciones que hizo Karina García antes ser eliminada con el 47,59 % de rechazo de los colombianos.

“Para mí, el momento más triste, fue cuando a mi hermano, de una manera injusta lo tacharon de misógino. Fue una palabra muy fuerte, y muy dolorosa para nosotros como familia, para sus amigos, para sus fans, porque para tildar a un hombre de misógino, primero hay que conocer el significado. Y eso, trae consecuencias muy graves en una persona, porque las personas que no lo conocen, se quedan con ese pensamiento, con esa palabra, con esa etiqueta. Después hubo un espacio para un juicio, donde le dieron su inocencia, pero aún así hay personas que se quedan con lo primero que escucha, y fue muy injusto y muy doloroso, porque para las personas que aún no saben qué es ser misógino: es un hombre que siente aversión por las mujeres y que las odia. Y Mateo está rodeado de muchas mujeres, él tiene una madre, tiene una hermana, tiene tías, tiene una sobrina y como todo ser humano ha tenido comportamientos negativos, ¡Pero misógino jamás! Y agradezco este espacio para aclararlo”, dijo Melissa.

¿Qué dijo Karina García de Mateo ‘Peluche’ Varela?

El día 67 de convivencia de ‘La casa de los famosos Colombia’ trajo el juicio liderado por Karen Sevillano en el que los participantes se acusaron entre unos y otros ante los sucesos del cine en el que se enteraron de lo que hablaron a sus espaldas.

Durante el cine uno de los momentos más álgidos del cine fue cuando Karina García se enteró de lo que Norma Nivia y Mateo ‘Peluche’ Varela hablaron de ella, lo cual pasó por ofensas y descalificativos que no le gustaron a la paisa y en el que ella agregó que Mateo usa el cáncer que padeció su mamá como estrategia.

En el juicio Karina García acusó a Mateo Varela de maltrato psicológico ensañamiento y actos misóginos. “Siento que estoy teniendo un maltrato psicológico de él, y actos misóginos”, dijo Karina García, a lo que Mateo preguntó en ese momento qué significaba misógino y Karina García le dijo “maltrato a la mujer, acoso a la mujer”.

Sin embargo, fue Karina García quien hizo una acción parecida al acoso cuando unas de los primeras semanas se desnudó delante del participante y que incluso se lo mostraron a Marlon Solórzano, quien fue la primera pareja de la paisa dentro del reality, antes de relacionarse con Altafulla.

Karina además se burló del testimonio de Mateo con el cáncer

En ese juicio la defensora de él terminó siendo Melissa Gate. Uno de los puntos que expuso Melissa Gate fue lo dicho por Karina y que involucró a la madre del participante.

Karina aseguró que no dijo nada de la señora Lucero, y le pidió no mentir, pero Melissa Gate le recordó la frase que dijo Karina en el cine, pero ella insistía en que no, por lo que Karen Sevillano intervino para citar lo que dijo Karina.

“Que una persona tenga la valentía de hablar de un caso por el que él pasó y que está acá con un propósito porque quiere ayudar a otros, eso no significa que lo use como estrategia, ya que la gente sea tan sucia y tenga la mente tan dañada y tan retorcida me parece que eso ya es otra cosa”, dijo Melissa Gate.

Mientras Karen Sevillano y Melissa Gate desmentían a Karina, en el estrado estaba Mate ‘Peluche’ llorando desconsoladamente por un tema tan delicado como lo fue el cáncer que sufrió su madre años atrás.

“Yo lo único que espero es que a nadie a la mamá le tengan que hacer la cirugía que le hicieron a mi mamá y sí, a mi mamá la degollaron, le abrieron todo el cuello, le reventaron toda la mandíbula, le extrajeron el peroné, la reconstruyeron, le quedó la cara como una papa. Y si eso es estrategia, todo bien, es estrategia, yo no tengo que jugar con eso. Pero yo creo que hay temas que no hay que tocar para herir a las otras personas, porque el tema del cáncer… Normalmente a las personas en el mundo el 80 % sufren de cáncer, mueren de cáncer, y creo que, solamente en ese punto, ha sido bastante fuerte”, dijo Mateo visiblemente afectado.