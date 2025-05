La Jesuu salvó a La Toxi Costeña y la envió al top 5 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 125 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ continuaron las emociones, pues con Carla Giraldo presentando el programa, ante la ausencia de Marcelo Cezán por compromisos laborales, finalmente se conoció la decisión de quién saldría de la placa de nominados.

Valentina Ruíz, más conocida como La Jesuu, se convirtió el pasado lunes 26 de mayo en la última líder de la semana, y el jueves 29 de mayo se midió contra Andrés Altafulla en el robo del poder de salvación, pero La Jesuu logró mantener su poder como líder.

La Jesuu explicó sus motivos para no salvar a Altafulla

Las expectativas estaban centradas en si La Jesuu salvaría a Altafulla o La Toxi Costeña, por lo que Carla Giraldo le preguntó desde la terraza de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y delante de los familiares, a quién salvaría.

Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Realmente yo no sé qué se pueda estar viendo afuera, no sé qué es lo que está pasando realmente, no tengo conocimiento. Solo te puedo decir que soy una persona que se acuerda de los que creyeron, cuando muchos no creyeron. Soy una persona que se acuerda de los que estuvieron cuando muchos se fueron, y sinceramente me gustaría que la alegría que mis papás sintieron con mi regreso la sientan tus hijos, la sienta tu tío que está de vista por verte llegar a la final. Y mira, Cindy, el mundo está lleno de personas anhelando una segunda oportunidad, a mí se me dio, la mejor manera de mostrarte mi agradecimiento es aprovecharla al 100 % como lo he venido haciendo, y pues que bendición poderlo hacer a tu lado… ¡Bienvenida al top 5! Saco a Cindy de la placa”, La Jesuu.

Ya hay tres participantes en el top 5 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Con la salida de La Toxi Costeña de la placa de nominados, ahora se une al top 5 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en la que ya están La Jesuu por tener inmunidad.

Así como Melissa Gate tras salvarse de la última nominación con el 62,66 % de votos de salvación de público. Esto derivó en otro récord de Melissa Gate en su registró de votaciones en ‘La casa de los famosos Colombia 2’.