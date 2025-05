“Me gusta verme así”: Roberto Romano protagoniza ‘La hija del mariachi’ y se reinventa como héroe romántico

El mariachi no solo suena fuerte en México, también en Colombia. Y ahora, con el estreno de ‘La hija del mariachi’, del Canal RCN, su música acompaña una historia de amor que llega renovada a las pantallas, esta vez con Roberto Romano como protagonista. El actor mexicano interpreta a Emiliano Sánchez Gallardo —también conocido como Francisco Lara— y asegura que este personaje le cambió la vida.

Durante el lanzamiento de la novela, Roberto habló con PUBLIMETRO sobre detalles de su llegada a la producción, su personaje y sus expectativas.

Roberto Romano se estrena como “el bueno” en una novela con ‘La hija del mariachi’

“Cuando me dijeron ‘Eres tú el protagonista’, se me doblaron las piernas. Literal. Estaba con mi familia y fue un momento muy especial”, cuenta Roberto entre risas y con evidente emoción.

No es para menos. Después de años dando vida a villanos, Roberto dice que esta es su primera vez como “el bueno” en una historia de amor.

“Siempre hacía personajes oscuros, pero este es un tipo noble, con alma de mariachi y corazón de ranchera. Me gusta verme así, es una faceta que no conocía de mí”, dijo.

La producción, que revive la exitosa telenovela con nuevos aires, lo trajo desde Miami hasta Bogotá, donde ya lleva cinco meses instalado.

“Colombia me ha recibido con los brazos abiertos. La comida, la gente, el ambiente... ya me siento como en casa. O sea, de verdad, ya han pasado 5 meses y no extrañé tanto México”, dijo.

Más allá de la actuación, ‘La hija del mariachi’ le ha permitido conectar con sus raíces. “Mi personaje heredó el amor por el mariachi de su abuelo, igual que yo, que mi abuelo es de Guadalajara, pues tierra tequilera y de mariachis. Entonces siempre en mi familia ha estado muy presente todo eso. Es una historia de amor que todo el mundo conoce, pero en lo personal, es una historia muy especial por todo lo que conlleva”.

Sobre las expectativas, Romano prefiere ir paso a paso. “No me gusta tener expectativas porque si no se cumplen, uno se decepciona. Pero sí sé que cuando hay pasión, entrega y respeto, como lo hemos tenido en este equipo, salen cosas buenas. Ojalá el público lo reciba con el mismo cariño con el que nosotros lo hicimos”.

‘La hija del mariachi’ hará cantar, llorar y enamorarse al ritmo de guitarras y trompetas a partir del 11 de junio, con Roberto Romano como protagonista.