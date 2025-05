Karina y Yina Calderón regresarían a ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 123 de ‘La casa de los famosos Colombia’ hubo mucha tensión entre los participantes y es que se llevó a cabo la décima novena nominación de la competencia en la que varios quedaron en riesgo de salir del reality de RCN.

PUBLICIDAD

Lea también: Así quedó la última placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Pero antes de conocer a lo que sería la última nominación del reality de RCN, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo les anunciaron a los participantes que tenían que ir pensando en quién sería su jefe de campaña.

Tal y como ocurrió en la temporada anterior de ‘La casa de los famosos Colombia’ cada uno de los miembros del top 5 escoge a un exparticipante para acompañarlo en lo que es la creación del contenido para demostrarle al púbico porqué deben ganarse los 400 millones de pesos y apagar las luces de la casa.

Pese a que en la actualidad hay seis famosos en competencia, este domingo se definirá quienes formarán ese top 5 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en el que ya están Valentina Ruíz, más conocida como La Jesuu, y Melissa Gate.

¿Quiénes serán los jefes de campaña del top 5 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’?

Ante el escenario de que La Toxi Costeña no sea eliminada este domingo 1 de junio, ya Yina Calderón se ofreció a regresar a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ para ser la jefa de campaña de la costeña.

“Ustedes saben que yo soy de palabra, oiga familia, oiga Colombia, oigan sayayines, y envidiosos y chismosos, si La Toxi llega a los cuatro, me voy para La casa de los famosos otra vez. A armarla, con todos los poderes, y con todas las cabezas, y con todos los trajes, y con todas las secciones y con todos los chismosos de Colombia, a terminar el reality como es, con contenido, pero si queda La Toxi, no creo que Melissa me escoja de jefe de campaña”, dijo Yina Calderón y pidió votar por La Toxi Costeña.

PUBLICIDAD

Sin embargo, habría que esperar si La Toxi Costeña la escoge para ser su jefa de campaña. En el caso de Altafulla seguramente escogerá a Karina García con quien sostuvo un romance y relaciones íntimas delante de sus compañeros.

Karina García y Altafulla en 'La Casa de los Famosos' (Captura de pantalla)

Por su parte, La Jesuu escogería al presentador Cristian Pasquel, entre tanto Emiro Navarro podría seleccionar al actor Camilo Trujillo, y Mateo ‘Peluche’ Varela a la actriz Norma Nivia, quien es su pareja y sostuvieron el romance más querido y respetado del reality.

Emiro Navarro y Camilo Trujillo en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Mateo 'Peluche' Varela y Norma Nivia en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Sobre Melissa Gate existe la posibilidad que escoja entre Mauricio Figueroa, Mauricio Gómez más conocido como ‘La Liendra’ o el actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.