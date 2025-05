Ana Victoria Beltrán de ‘Padres e Hijos’ amenazada de muerte con coronas fúnebres

Ana Victoria Beltrán ha sido mediáticamente conocida por haber protagonista de ‘Padres e hijos’ del Canal Caracol. Pero recientemente, la actriz, y ahora empresaria, ha realizado una denuncia pública en sus redes sociales, ya que ha sido víctima de amenazas de muerte.

PUBLICIDAD

Actriz de ‘Padres e hijos’ es amenazada de muerte con coronas fúnebres

En el video publicado en sus redes sociales, menciona y reconoce públicamente que al ser empresaria ha adquirido ciertas deudas con algunos proveedores de su empresa debido a factores ajenos a ella: “Hace un poco más de seis meses realizamos una producción, que para mí ha sido una de las más importantes (…) Para esta producción contratamos un equipo idóneo, profesional, para poder hacerla.Y es a estas personas a quienes no les hemos podido pagar por razones ajenas a nosotros;pero, tristemente son estas personas las que nos han hecho zancadilla, las que nos cierran nuestros canales de pago, las que no permiten que comercialicemos nuestro producto. Que si lo tenemos que entregar, no dejan que lo hagamos. Han dicho públicamente que van a hacer lo que sea con tal de que nuestro producto no salga”.

Asimismo añadió que en un intento de conciliación para tener a paz y salvo dichas deudas, recibieron la peor de las amenazas en la puerta de su casa que pone en peligro : “Hemos aguantado lo imaginable e inimaginable. Por ejemplo,el día que estábamos conciliando con ellos nos enviaron coronas fúnebres con nuestros nombres y el nombre de nuestra abogada. Dicen que van a ir a nuestra casa a partir los vidrios, que van a venir a nuestra oficina en grupo, que nos van a partir la cara. Han llamado a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros estudiantes, como una empresa criminal creando una campaña de desprestigio contra nosotros que no nos permite avanzar”.

Y a manera de súplica y de desesperación, Ana Victoria pide públicamente que cesen este tipo de amenazas que le están afectando, y de paso, prometiendo pagar la deuda: “Quiero decirle a cada una de estas personas que ya deben parar. ¡Que este es el momento de parar! Que no queremos más amenazas y que necesitamos trabajar. Seguimos negociando con diferentes exhibidoras para poder pagarles, porque es de ahí de donde va a salir ese dinero y es importante que nos permitan hacerlo.¡Deben parar ya y se los pido encarecidamente! ¡No más!”, finalizó Ana Victoria.

Del mismo modo, sus colegas actores le han dado todo el apoyo moral para enfrentar a las personas que le están causando estas amenazas, incluso, ofreciendo apoyo legal para proceder con algún tipo de denuncia.