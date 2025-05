Nueva versión de ‘La hija del mariachi’ llegará a las pantallas de RCN y esta es su fecha de estreno

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ está a punto de llegar a su final, donde los favoritos del público como Melissa Gate y Emiro se estarán disputando los $200 millones de pesos y darse el privilegio de apagar las luces de la casa después de cuatro meses llenos de polémica entre los famosos.

Con la final de este reality, la llegada oficial de la décima temporada de ‘MasterChef’ llegará a la pantalla de los colombianos. Pero los cambios no parn allí, ya que otra de las novelas icónicas de RCN, llegará a las pantallas.

¿Cuándo se estrena ‘La hija del mariachi’?

Con un nuevo elenco, la icónica novela del 2008, donde estuvo participando Carolina Ramírez, Gregorio Pernia y Mark Tacher se refresca. Desde el próximo miércoles 11 de junio después de Darío Gómez, ‘El Rey del Despecho’, las noches del Canal RCN, se llenarán de emoción, más música y drama.

‘La Hija del Mariachi’ narra la apasionante historia de amor entre Rosario, una talentosa cantante colombiana, y Emiliano, un empresario mexicano que busca refugio en Colombia, encontrando en la música ranchera un lenguaje universal de pasión y redención. Ambientada en el emblemático bar Plaza Garibaldi, la serie celebra la rica tradición de la música mariachi, al tiempo que explora temas universales como el amor, la identidad y la superación de obstáculos.

Este drama musical producido por Estudios RCN es dirigido por Juan Carlos Mazo y Lucho Sierra. Los libretos, son obra de Gerardo Pinzón Ochoa y Carolina López Rodríguez, quienes han adaptado la idea original de Mónica Agudelo, contando con la asistencia de Daniel Turriago Amaya

Nuevos actores para ‘La hija del mariachi’

Essined Aponte interpretará a Rosario Guerrero. Es el nuevo rostro de la música mariachi, una mujer con una voz poderosa, que lucha para hacerse oír en un mundo que por tradición ha sido masculino. Batalla para que el mariachi no muera, para que no mueran las tradiciones y en su camino de ascenso tendrá el mérito de volver a poner de moda la música mariachi, con su estilo y con un rostro moderno. Le canta al amor y al desamor con las grandes rancheras de todos los tiempos y también con sus propias composiciones, en las que le grita al mundo que la mujer no nació para que un tipo le suelte la rienda, como a una potranca.

Roberto Romano – Emiliano Sánchez Gallardo / Francisco Lara

El camino de Emiliano inicia en México, en donde este hombre sofisticado, cosmopolita, amante de los placeres y los excesos, vive un apogeo como el gerente y CEO de una empresa productora de conciertos hasta que sus socios le tienden una trampa y las autoridades lo acusan de lavar dinero para la mafia. El miedo de enfrentarse a una fuerza oscura y poderosa lo lleva a ocultarse en Colombia, detrás de una identidad falsa, la del enigmático Francisco Lara, la nueva piel con la que se sumerge en un mundo desconocido, en el que se estrella con un ángel de la guarda llamado Rosario Guerrero. Gracias a ella encuentra un nuevo norte y se convierte en el cantante del grupo mariachi en el bar Plaza Garibaldi.

Brian Moreno – Manuel Rodríguez -“El Coloso”

Es el cantante líder del mariachi en Plaza Garibaldi. En la música, es la voz de la ranchera clásica, la de los grandes exponentes de antaño a los que nadie podrá superar y que nunca pasarán de moda. Tiene una fascinación particular por la figura del charro mexicano, el hombre recio, de traje viril, que posee el don de conquistar al mundo con su voz.

La conquista, precisamente, es la palabra que mejor define al Coloso y fue el motor que lo impulsó a enamorar a Rosario. Él era el hijo de una mesera, invisible para el mundo y ella la pequeña artista que emocionaba a la audiencia cada vez que el papá la subía a la tarima. Su persistencia vio sus frutos cuando

los dos alcanzaron la adolescencia y Rosario pudo ver al hombre ingenuo y protector que se escondía detrás de aquel niño cansón y farolero.

A ellos se suman actores de la talla de Marcela Gallego, Ilenia Antonini, Francisco Avendaño, Vanessa Silva, Ignacio Riva, Tommy Vásquez, Sofía Lama, Julián Trujillo, Tuto Patiño, Santana Rosa, Ramses Ramos, Juan Cruz, Denia Agalianou y muchos más, la serie promete emocionar y conectar con el público, mostrando la lucha de la mujer, destacando su valentía, talento y determinación. Además, explorando la fuerza del amor, capaz de superar cualquier adversidad.