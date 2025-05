Aida Victoria Merlano se sinceró y mostró las complicaciones que está viviendo en su embarazo

La reconocida influencer barranquillera Aida Victoria Merlano, quien por años ha compartido en redes sociales su estilo de vida, se encuentra en una nueva etapa personal: su embarazo junto a su novio, Juan David Tejada. Esta relación comenzó tras su ruptura con el streamer Westcol, y desde entonces, la pareja ha estado en el ojo público. La vida de Merlano, a menudo marcada por controversias relacionadas con su madre, Aida Merlano, y otras figuras del entretenimiento, ahora se centra en su próxima maternidad.

A través de sus plataformas digitales, Aida Victoria ha optado por mostrar una versión sin filtros de su embarazo, alejándose de la romanización que suele rodear este proceso. Ha compartido abiertamente que, aunque su bebé es muy anhelado y deseado, el camino no está exento de dificultades. La barranquillera ha confesado que hay momentos en los que las hormonas y los malestares típicos del embarazo toman el control, afectando su estado de ánimo y bienestar.

Esta honestidad sobre la realidad de la gestación ha sido valorada por sus seguidores, quienes agradecen la transparencia y también representar los ‘achaques’ que llegan a su salud, además de los malestares emocionales por los cambios hormonales.

“Espero que esto se sienta como un abrazo, como un: te entiendo, no eres la única que pasa por esto, “no estás sola”. Este es hasta ahora mi video más personal y sinceramente no pensé que publicaría algo así hasta que leí tantos DM de mujeres diciendo que se sentían como yo y que necesitaban un desahogo”, afirmó la influencer.

¿Cuántos hijos tiene el novio de Aida Merlano?

Juan David Tejada es empresario y tiene dos hijas, una de ellas es una joven llamada Sara que al parecer lleva una gran relación con Aida Victoria. Así lo dejo ver mediante su Instagram personal:

“Desde el momento que me entere de que venías en camino, me sentí muy orgullosa de saber que iba a tener a alguien que me cuidará, alguien con quien compartir momentos increíbles. Hermanito de mi corazón, Emi aún no te conozco y ya te adoro con mi vida. Me da demasiada alegría que llegue a un niño a la familia, cada día me imagino cómo será verte (...) Eres el mejor regalo que pudieron darme.”