“Me dio muy duro”: Esposa de Omar Geles reveló que el compositor le fue infiel antes de su fallecimiento

Si hablamos de vallenato, es innegable que el nombre de Omar Geles es uno de los que más presente debería estar en los grandes talentos por los muchos aportes que dio a su género. Nacido en Valledupar, fue un importante compositor y acordeonero que aportó al éxito de artistas como Silvestre Dangond, Patricia Teherán y los Diablitos del Vallenato. Aunque Omar Geles ya falleció, su legado artístico sigue vigente por medio de su esposa Maren García, que ha compartido algunos detalles de su

Maren en sus redes sociales, le respondió las preguntas a sus seguidores que estaban buscando la historia detrás de Cuatro Rosas, canción interpretada por Jorge Celedón y que es una de las más reconocidas de su repertorio.

Maren compartió detalles detrás de esta canción que estuvo dedicada a ella y afirmó: “Resulta que Omar me engañó con una persona que era cercana a mí, a mí me dio muy duro. Tanto que yo acababa de terminar mi colegio y empezaba la universidad, estudiaba psicología y lo dejé tirado porque me dio muy duro”, comentó Maren.

“Mi mamá me mandó para Venezuela, pero hasta allá me fue a buscar y me compuso esta canción, me la cantaba en todos los conciertos. Fue la canción que hizo que volviéramos”; esta no es la única canción que fue dedicada a su esposa, pues la lista de las composiciones de Omar es amplia y mayormente hablaba de la relación que tenía con Maren y la cercanía a sus hijas.

¿De qué murió Omar Geles?

Aunque el parte emitido a los medios fue afirmando que el cantante tuvo un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba Tenis, su deporte favorito, su hermano mencionó otra versión y dijo: “Él no murió de un infarto, supuestamente tuvo una muerte súbita del deportista. Él se esforzó mucho, él ese día amanecido fue a jugar, después almorzó demasiado y volvió a jugar en la tarde. Hizo un gran esfuerzo, tenía una pasión impresionante”, aunque esta versión no es oficial, Juan Manuel afirmó que los médicos señalaron esta hipótesis luego del fallecimiento del cantante.