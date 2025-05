Detrás de Nora en The Last of Us: Así se encuentra la justicia en un mundo apocalíptico

Tati Gabrielle habla sobre su personaje Nora en The Last Of Us

Cinco años después de los eventos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven envueltos en un conflicto entre ellos y con un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás. El elenco que regresa incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco anunciado previamente incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel y Tati Gabrielle como Nora, siendo esta última la protagonista de esa entrevista.

Nora es un personaje que vive en un mundo complejo, ¿cómo encuentra humanidad en este personaje?, ¿qué aspectos le permiten conectar emocionalmente con ella?

Esa es una muy buena pregunta. Creo que la humanidad de Nora reside en ella, en su familia o en su lealtad. Lo que me aferra a la conexión con ella es que, incluso al salir con Abby para vengarse, era como si con tus mejores amigas estuvieras dispuesta a darlo todo por ellas, no importa lo que estemos haciendo. ‘Me necesitas, te tengo’. Y eso, por supuesto, se lleva al extremo. Pero siento que cuando estás en un mundo de alto riesgo, cuando estás en el apocalipsis, solo tienes a la gente que te rodea. Solo tienes a quienes te han sido leales, así que esa es tu moneda, así es como se pagan mutuamente: yo hago por ti, tú haces por mí, y así todos sobrevivimos. Bueno, eso fue lo que más intenté para Nora, ¿cuál era su jerarquía en esa lealtad? ¿Es más leal, supongo, a la esfera más amplia o es más leal a Abby? ¿Es más leal al padre de Abby?

Sí, quería que ella (y creo que Craig), más que nada, transmitir esta idea de justicia. Creo que Nora, a diferencia de los demás, tiene un sentido distorsionado de la justicia, que no es tan blanco o negro. Para mí, eso es lo más humano, porque, al fin y al cabo, estos personajes son niños, adolescentes, veinteañeros, como quieras verlo, pero crecieron con una educación y un cuidado tan profundos que no recibimos el mismo tipo de crianza y cuidado que todos recibimos al crecer. Las reglas siempre cambiaban.

Creo que para Nora la pregunta era ¿por qué no pueden cambiar las reglas ahora también? Y, sobre todo, en el episodio cinco, creo que lo que más le da humanidad es descubrir quién es Ellie. La vemos asimilando eso como si fuera un milagro. Creo que eso era lo que más le importaba a Nora: el tipo de médico que una parte de ella quería. Por eso emprendió este viaje con el padre de Abby, para intentar ayudar a encontrar la cura y hacer que esto sucediera. Esa Ellie, en cierto modo, es una luz que nos ilumina a todos, de que existe la posibilidad de un futuro diferente.

Si fuera escritora, ¿cómo desarrollaría la historia de Nora?

Es una pregunta muy difícil, pero ahora no tiene futuro. Me encantaría ver la parte central de cómo fueron esos cinco años para Nora y para toda su pandilla, porque cuando los ves al principio del primer episodio, definitivamente parecen niños, y luego, cuando llegas a ellos en el segundo episodio, te preguntas: ¿qué fue exactamente lo que los endureció?, ¿cómo fue para ella cambiar? Porque no creo que en ese momento las viéramos como luciérnagas. No creo que Nora fuera todavía un soldado. Creo que al convertirse en soldado, ¿qué había visto mientras tanto que le hicieran pensar que llevar a cabo este plan con Abby iba a estar bien?

También me encantaría ver cómo forjaron sus vínculos. ¿Cómo fue unirse al WLF? Creo que sí, me gustaría ver cómo fue la trayectoria de Nora. También me encantaría ver cómo es su relación con Mel, desde su perspectiva médica, qué discusiones pudieron haber tenido antes de llegar a Joel, ¿Qué pasó desde entonces y por qué Ellie se sintió así? Supongo que quienes jugamos el juego sabemos por qué Ellie encuentra a Nora sola. Pero sí, solo quiero ver qué pasa en medio de todo eso.

Ha interpretado personajes bastante particulares a lo largo de su carrera, ¿qué la motivó a hacer el casting para The Last of Us y qué es lo que siente que hace destacar a su personaje?

Bueno, lo que me hizo hacer el casting fue que ya había empezado a jugar el juego, conocía la historia y el cuidado que Neil, y luego, por supuesto, Craig, pusieron en crear esa historia. No se trataba de no poder lidiar con zombis y cosas así con normalidad, de no ser un muerto viviente. Sino que The Last of Us se centraba tanto en las personas y los personajes de este mundo, no en las amenazas circundantes, sino en las internas, y en cómo, incluso en el apocalipsis, somos nuestro peor enemigo; la batalla está dentro. Y en el caso de Nora, en particular, lo que me atrajo de ella, y lo que creo que destaca de ella, es la forma en que traza una línea de justicia, de lo que está bien y lo que está mal.

Nora es doctora y soldado al mismo tiempo, ¿cómo se puede aceptar eso?, ¿cómo se ve eso realmente?, ¿Nora conoce las consecuencias de sus decisiones y las implicaciones de las mismas? ¿Cómo las justifica consigo misma al final de la noche? ¿Cómo justifica lo que le hicieron a Joel a pesar de ser alguien?

Me pareció interesante que Tali mencionara este punto, como si dijera que nos condenó a todos. Pero, ¿no está Joel incluido en esa pregunta más importante? Sí, me gustó... tiendo a optar por personajes complejos o con múltiples capas, de modo que no sea una respuesta sencilla para ellos, y por lo tanto, tampoco lo sea para el público. Así que sí, creo que la forma en que Nora se sienta en el medio es lo que la hace destacar.