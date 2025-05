Gérard Piqué es criticado por usar a la policía como guardaespaldas “nuestros impuestos en nada”

(Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Gerard Piqué vuelve a ser el centro de la polémica por salir escoltado por la policía española de un restaurante junto a miembros del FC Andorra y junto a Clara Chía. Aunque Gerard sigue moviendo sus fichas para seguir generando ingresos, pero la polémica parece no escapar de su vida personal.

Piqué es criticado por no usar guardaespaldas privados

En las imágenes que se volvieron tendencia en redes sociales, se ve como el exfutbolista del Barcelona sale cubierto por su abrigo en la cabeza, y de la mano de Clara Chía. Pero lo que no pasó por alto fue el hecho de que Piqué estuviera rodeado de policías, lo que generó indignación entre los internautas españoles, ya que manifestaron su molestia porque el uso de los recursos públicos sean utilizados de esa manera, llegando a comentar: "No entiendo por qué tiene que escoltarlo la policía nacional, que se pague la seguridad, y encima a él independentista declarado“, ”La policía podría escoltarme mañana que voy a comprar pan al super?“, ”@policianacionalsi quiere escolta que se la paga, que dinero no le falta".

¿Cómo se enteró Shakira que Piqué la engañaba con Chía?

Desde inicios de 2022, empezaron los rumores de separación entre la barranquillera y el entonces jugador del Barcelona, pero no fue sino hasta el 2 de junio de 2022 que se confirmó la ruptura entre ambos. La prensa española después de varias investigaciones de la vida de Shakira, llegaron a la conclusión que la infidelidad se dio cuando la cantante se encontraba en Barranquilla acompañando a su padre hospitalizado, mientras que el rumor más popular mencionó que fue por la mermelada que tenían en la casa, se fue acabando poco a poco, cuando a Shakira no le gustaba.

Si bien ya se van a completar tres años de dicha separación, Shakira sigue haciendo su gira mundial ‘Las mujeres ya no llora Tour’.