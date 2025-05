‘Garden by the Sea’: el esperado retorno de Isabel Henao a las pasarelas de BFW

La diseñadora colombiana regresa a las pasarelas después de seis años con una colección cargada de simbolismo, maestría y sofisticación marina.

El Bogotá Fashion Week 2025 fue testigo de uno de los regresos más esperados de la moda colombiana: Isabel Henao, reconocida por su exquisita confección de trajes de novia y vestidos de noche, volvió a las pasarelas con una colección que reafirma su legado y evolución creativa.

‘Garden by the Sea’: el alma del océano hecha alta costura

La colección, titulada ’Garden by the Sea’, se inspira en los susurros del mar, en el movimiento sereno de las mareas y los reflejos dorados del sol sobre el agua al atardecer. Henao, fiel a su estética poética y refinada, propone una oda visual a la mujer atemporal, incorporando elementos naturales reinterpretados con técnica y elegancia.

El tul bordado, sello distintivo de la diseñadora, se transforma en formas orgánicas tejidas con hilos metalizados en plata y oro. La colección se enriquece con guipiures cortados a mano, creando hileras de perlas en movimiento, y tejidos con texturas plisadas que aportan brillo y profundidad.

Materiales y colores: sofisticación en clave marina

Las siluetas, ligeras y envolventes, se confeccionan en tejidos como crepé, satén, mikado y jacquard matelassé con acentos de lurex, fusionando estructura y fluidez. La paleta de color navega entre tonos perla, off-white, azules oceánicos y metalizados, evocando el paisaje marino y sus tesoros escondidos.

Los detalles no se quedan atrás: obis anudados con formas florales –como anémonas, orquídeas y violetas– adornan las cinturas y elevan cada pieza con un toque de fantasía botánica.

Moda consciente y colaborativa

La diseñadora también apostó por alianzas estratégicas con marcas colombianas: los delicados accesorios de Bibi Marini y Yaquut, junto a los zapatos de Abela, complementaron cada look con coherencia estética y compromiso con el diseño nacional.

Un regreso aclamado

El regreso de Isabel Henao fue recibido con ovaciones y aplausos por parte de expertos, prensa especializada y amantes de la moda. Después de seis años de ausencia, su visión renovada y atemporal reafirma por qué sigue siendo una de las voces más relevantes del diseño colombiano contemporáneo.

‘Garden by the Sea’ no solo marca un nuevo capítulo en la carrera de Henao, sino también un manifiesto de su sensibilidad artística, técnica impecable y conexión emocional con cada prenda.