Así será el inicio de los festejos por los primeros 30 años de Mercurio

Será el próximo 24 de mayo que el grupo ofrecerá un concierto en Ciudad de México, el cual describieron como único e irrepetible. Foto: Said Pulido.

La agrupación noventera Mercurio tiene todo listo para ofrecer un concierto íntimo en un centro de espectáculos en Ciudad de México, evento con el cual dará arranque a los festejos en torno al aniversario número 30 de su carrera musical.

Dicho concierto, que han denominado “Mercurio & Amigos”, se realizará este 24 de mayo, en punto de las 9 pm, en La Maraka, recinto de la capital mexicana que se ha ido posicionando dentro del gusto de artistras de talla internacional que buscan una opción de calidad para presentaciones y conciertos que destcan por la cercanía con el público.

Duante la presentación del concepto y del anuncio de los invitados que acompañarán a Mercurio en este concierto, la agrupación de pop en español ofreció, y en la cual Metro World News estuvo presente, se ofrecieron detalles sobre los invitados con quienes Alex, Dany, Rodrigo, Héctor y Elías compartirán escenario la noche del 24 de mayo.

Se trata de Mario Sandoval, Erika Zaba (exintegrante de OV7), Diego Schoening (exintegrante de Timbiriche), y Poncho Pichardo (vocalista de Moenia).

Cabe señalar que será la quinta ocasión que Mercurio se presenta en este centro de espectáculos durante los últimos dos años, y sus integrantes no descartan que haya más en un futuro cercano.

Los integrantes de Mercurio indicaron que escogieron pocos artistas debido a su trayectoria y a su repertorio, agregando que habrá sorpresas en cuanto a los temas que se van a interpretar, sin dar detalles sobre una play list.

Así mismo, expresaron que es gracias a la disciplina y la constancia que siempre los ha caracterizado que están por cumplir 30 años como una de las agrupaciones de pop en español más queridas en México.

Algunos de los testimonios de los integrantes de Mercurio fueron:

“Este es un negocio de canciones, este es un negocio donde nos mueven los sentimientos y definitivamente queremos ampliar nuestro repertorio con estas colaboraciones. Sin darnos cuenta, en los shows hemos hecho popurrís, hemos hecho canciones como ”TBC” de Ragazzi, como “Súbete a mi moto” y como “La soledad” de Laura Pausini. Ahora es ir ampliando nuestro repertorio de manera natural, sin ser como impositivos de tratar de explorar ritmos nuevos”, señaló Alex.

“Hemos tenido una vida excepcional, la verdad que yo me levanto todos los días agradeciendo la oportunidad de vivir lo que hemos vivido. Me marcó mucho estar con el papa Juan Pablo II, fue algo espectacular, pero podría dar muchas otras anécdotas. Por otra parte, también he tenido momentos de soledad muy fuertes. Es parte de la esencia de vivir, y se trata de disfrutar y experimentar la vida, lo bueno y lo malo”, señaló Dani.