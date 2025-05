Miss Somalia confiesa que sufrió de mutilación genital a sus siete años

Por estos días se está llevando a cabo los eventos previos para el Miss Mundo 2025, que finalmente decidirá a su ganadora el próximo 31 de mayo, contando con la participación de más de 100 candidatas de diversos países. Este certamen internacional se distingue por su enfoque humanitario en comparación con Miss Universe. En esta la ganadora no solo recibe una corona, sino también el compromiso de convertirse en embajadora de causas benéficas.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Este es el canal que estará encargado de trasmitir el concurso Miss Universe Colombia

En redes sociales está rondando el testimonio de la Miss Somalia, Zainab Jama que rompió a llorar durante una dinámica llamada “Desafío Cara a Cara” en la que las candidatas hablan de sus proyectos sociales. En ella narró su lamentable experiencia de ser obligada a someterse a la mutilación genital femenina de acuerdo con la “tradición” de su país.

Durante su discurso del miércoles 21 de mayo, Jama recordó la razón que la levó a unirse al famoso certamen internacional, pues de pequeña tuvo que huir de su país natal como refugiada debido a los problemas climáticos y los conflictos. Para después reconstruir su vida con su familia en el Reino Unido.

Miss Somalia inició contando que es la fundadora de Fundación Iniciativa Femenina, un proyecto para conectar con uno de los momentos más oscuros de su vida, con el que da voz a quienes no tienen voz y lo hace desde su lugar como sobreviviente ante la mutilación genital femenina. “Sé lo que se siente cuando te quitan tus derechos, cuando te sientes impotente y cuando te dicen que tu voz no importa”, fueron algunas de sus palabras con la voz temblorosa y las lágrimas acumulándose en sus ojos.

“Tenía siete años. Estaba afuera, jugando con mis amigos. Cuando me recogieron, me arrancaron la ropa y me llevaron a una habitación donde tres mujeres me esperaban con cuchillas, tijeras y herramientas viejas” expresó Jama, indicando que dichas personas no eran doctoras ni tenían formación médica, solo una tradición transmitida de generación en generación.

“Recuerdo llorar y rogar, pero la mujer me dijo que me callara, que fuera valiente y que me sintiera orgullosa, pues eso era parte de nuestra tradición”, continuó. “Una vez hecho el corte, me cosieron la piel con hilo grueso, dejando solo una pequeña parte del orificio, apenas suficiente para que pasara la orina o la sangre. Este proceso se llama infibulación”

PUBLICIDAD

Con el estremecedor testimonio, Zainab Jama busca concientizar, enseñando a las madres, que el amor nunca debe ir en detrimento del cuerpo ni del alma de una niña y que se pueden honrar las tradiciones sin tener que lastimar a las hijas pequeñas.

¿Qué es la mutilación femenina?

En el caso de las mujeres es la más ampliamente reconocida y denunciada internacionalmente. Incluye procedimientos que alteran o lesionan los genitales femeninos por razones culturales, religiosas o sociales, sin beneficios médicos. Las formas varían desde la extirpación parcial o total del clítoris y los labios vaginales hasta el cierre casi total de la abertura vaginal (infibulación).

La MGF puede causar dolor extremo, infecciones, complicaciones durante el parto, trauma psicológico y problemas de salud de por vida. Es practicada principalmente en algunas regiones de África, Medio Oriente y Asia, y es condenada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una violación de los derechos humanos.