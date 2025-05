Este es el nuevo romance entre imitadores de ‘Yo me llamo’; recibieron bendición de Amparo Grisales

‘Yo me llamo’ es un ‘reality’ de entretenimiento de Caracol Televisión que llega este 2025 con su décima temporada en la búsqueda de encontrar al mejor imitador de su artista favorito y quienes serán los guías a lo largo de este proceso serán, precisamente, el equipo de reconocidos y acostumbrados jurados como lo son Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

El ‘reality’ de Caracol ya está a punto de llegar a su fin, donde solo un imitador se llevará el premio de los 500 millones de pesos, donde la decisión final estará puesta en los televidentes, pero los finalistas estarán en manos del equipo de jurados.

A lo largo de este tiempo los imitadores han estado compartiendo y por ende, se han creado varias amistades, pero desde hace varios días, los jurados de ‘Yo me llamo’ y por ende, el equipo de presentadores han estado al tanto del nuevo romance y tras días de varias intrigas, durante la presentación de ‘Yo me llamo Bob Marley’ salió a luz la verdad.

Luego de recibir las felicitaciones por parte de los jurados, ‘Yo me llamo Bob Marley’ confesó que está saliendo con ‘Yo me llamo Ángela Aguilar’, ante el hecho, la serie de reacciones no se hicieron esperar por parte de Amparo Grisales destacando como se había nacido el amor entre ellos, a lo que la imitadora resaltó que antes del programa de entretenimiento no se conocían y luego comenzaron a hablar y a conocerse mucho más al punto que la atracción terminó siendo más que evidente.

Por su parte, en medio de la emoción, Amparo Grisales resaltó su felicidad por esta nueva unión que se da en la décima temporada de ‘Yo me llamo’, dándole los mejores deseos para esta nueva unión. Asimismo, ‘Yo me llamo Bob Marley’ aprovechó para regalarle una especial pulsera a ‘Yo me llamo Ángela Aguilar’ demostrando el cariño que le tiene.