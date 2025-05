Luto en la música colombiana: Murió la cantante caldense Carmenza Duque

‘La Potra Zaina’, ‘Franqueza’, ‘Tú me complementas’, Irremediablemente’, ‘Mejor que nunca’ y ‘No te vayas’, son algunas de las canciones que quedaran para la posteridad gracias a la voz de Carmenza Duque, cantante colombiana que falleció en la mañana de este jueves 22 de mayo en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Una de las hijas de Duque, María Francisca, confirmó el fallecimiento de la manizaleña, quien partió de este mundo terrenal a los 74 años; y lo hizo en conversación con ‘W Radio’, medio en el que reveló que la artísta llevaba internada cuatro días en un centro médico debido a una pancreatitis. Sumado a esto le confirmó a este medio que hace algunos meses había sufrido complicaciones cardiacas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Silvestre Dangond reveló que cantante vallenato asesinado en Bogotá, era hermano de uno de sus músicos

Fueron más de 40 álbumes los que llegó a grabar esta talentosa mujer, mismos que la llevaron a conquistar mercados foráneos como el ecuatoriano, el mexicano y el estadounidense.

Una de las últimas apariciones en medios de Duque fue en el programa ‘La Red Caracol’, en la que habló de los duros sacrificios que tuvo que realizar para cumplir sus sueños, esos que iniciaron cuando apenas tenía 14 años.

“Hace 50 años estoy en la búsqueda de entregar en mi música y mis canciones, todo lo que pienso. (...) Desafortunadamente mi papá, decía en su momento que no veía a una niña cantando, finalmente accedió para que se grabara mi primer disco, mismo que empezó a sonar en las emisoras con la condición de que no se podía decir el nombre de la artista”, afirmó Carmenza.

“En mi tiempo cantar era cantar, no esa cantidad de cosas electrónicas maravillosas que a mí no me tocaron. Si hubiera tenido esas posibilidades y un marido que me apoyara a lo mejor estaría en Marte”, añadió.