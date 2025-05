Andrea Serna de Caracol reveló detalles de su recuperación tras compleja cirugía

Ya son 48 calendarios los que acumula la caldense Andrea Serna, presentadora que es una de las más queridas del país, debido, entre otras cosas, a su trabajo en ‘El Desafío’. La labor en la pantalla chica le ha permitido acumular una vasta comunidad en redes, plataforma en la que reveló algunos detalles relacionados con la recuperación de un delicado procedimiento quirúrgico al que se sometió.

Ya son 3,9 millones de seguidores los que acumula Serna en su perfil de Instagram, web en la que decidió realizar una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ en la que habló de cómo fue la recuperación de la cirugía que le hicieron para una afección que tenía relacionada con la tiroides.

“Entré al quirófano con la incertidumbre, incluso mentalizada, porque las posibilidades de tener que hacer yodoterapia eran altas, pero mi dicha fue mucha cuando me dijeron que no. Consulté y me dieron muy buenos testimonios”, fueron las palabras de Andrea, respecto al miedo que tenía de someterse a un tratamiento posterior y de que le quedara una gran cicatriz tras la intervención.

“Mi cicatriz no es invisible, pero sí logré suavizarla un poco, cubriéndola del sol. El primer año siempre la tuve tapada con micropore, después del año con full protección solar, literalmente me hacía una ‘rayita’ de bloqueador sobre ella; los masajes también son clave, incomoda al principio, pero hacen la diferencia, es como si adelgazaran la cicatriz, en la cesárea también hice lo mismo”, añadió; y también aprovechó para pedirle calma a quienes le escribe a diario para concer algo sobre la nueva temporada de ‘El Desafío’.

“Mis ‘desafiologos’ queridos, paciencia, como lo vieron al aire ya se hizo la convocatoria, así que vamos paso a paso. Por el momento sigan pegados a ‘Yo Me Llamo”, expresó.