María Laura Quintero: la periodista venezolana que humaniza el entretenimiento latino a nivel global

Con una trayectoria que abarca más de siete años en el periodismo, la presentación, la producción y la creación de contenido, la venezolana María Laura Quintero, conocida en la industria como “Malau”, ha conquistado al público de Estados Unidos y Latinoamérica. Su autenticidad y carisma han sido claves en cada proyecto que emprende, transformando la manera en que las historias latinas conectan con audiencias de todo el mundo. Desde muy joven, Malau descubrió su pasión por la comunicación, forjando una sólida carrera en medios relevantes de EE. UU.

PUBLICIDAD

A lo largo de su trayectoria, Malau ha realizado entrevistas que han llegado al corazón de televidentes, oyentes y de una impresionante lista de artistas de renombre global. Su capacidad para crear una conexión auténtica frente al micrófono la ha convertido en una figura esencial para la proyección y humanización de los artistas. Desde Mike Bahía, Kenia OS y María Becerra, hasta Jay Wheeler, Ana Torroja, Manuel Turizo, Carlos Vives, Mau y Ricky, entre muchos otros, Malau explora los procesos creativos y las historias no contadas, generando una narrativa profunda que resuena con la audiencia. Su compromiso con la industria ha logrado que lanzamientos y proyectos de artistas, especialmente latinos, reciban la visibilidad y el reconocimiento que merecen.

En los últimos años, Malau se ha destacado como editora en jefe y conductora de The Experience, una de las plataformas de entretenimiento más influyentes en Estados Unidos, liderando más de 50 proyectos conceptuales con visión y energía. Actualmente, dirige y presenta el pódcast Just for the Record, un espacio de conversación íntima con figuras clave de la escena musical contemporánea. Su vasta experiencia también la ha llevado a participar en eventos de alto perfil, como enviada especial de Warner Pictures en la premiere mundial de The Matrix y en eventos como Premios Lo Nuestro, Uforia Mix y Latin Billboard Music Week. Este 2025, Malau suma nuevos logros: ha sido invitada como jurado de la 46ª edición de los prestigiosos Telly Awards y participará como presentadora de Unsin 2025, reafirmando su capacidad para conectar, comunicar y liderar con una autenticidad que la distingue en el panorama del entretenimiento.