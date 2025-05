“Llévame contigo”: Esposa de Omar Geles le hizo amoroso homenaje al compositor tras un año de su fallecimiento

Si hablamos de vallenato, es innegable que el nombre de Omar Geles es uno de los que más presente debería estar en los grandes talentos por los muchos aportes que dio a su genero. Nacido en Valledupar, fue un importante compositor y acordeonero que aportó al éxito de artistas como Silvestre Dangond, Patricia Teherán y los Diablitos del Vallenato. Aunque Omar Geles ya falleció, su legado artístico sigue vigente por medio de su esposa Maren García, quien lamentó su muerte a un año de su fallecimiento.

Un día como hoy, hace un año, el cantante y compositor falleció en uno de sus entrenamientos de tenis; Maren ha seguido con su legado, con canciones, con su parranda la gente de Omar y con las enseñanzas a sus hijos, que heredaron su talento por el acordeón.

Maren le dedicó un especial mensaje diciendo: "Esposito, un año sin ti. Me desesperaba cuando tus giras eran largas, y para no sufrir, simplemente te decía:“Llévame contigo, no puedo estar sin ti. Hoy ya no puedo decir eso. Hoy solo puedo verte en mis sueños. O me desespero preguntándole a mis hijos si soñaron contigo. Y es inevitable no preguntarles. Te prometo que cuidaré de tus hijos. Prometo luchar para que sean niños felices”.

¿De qué murió Omar Geles?

Aunque el parte emitido a los medios fue afirmando que el cantante tuvo un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba Tenis, su deporte favorito, su hermano mencionó otra versión y dijo: “Él no murió de un infarto, supuestamente tuvo una muerte súbita del deportista. Él se esforzó mucho, él ese día amanecido fue a jugar, después almorzó demasiado y volvió a jugar en la tarde. Hizo un gran esfuerzo, tenía una pasión impresionante”, aunque esta versión no es oficial, Juan Manuel afirmó que los médicos señalaron esta hipótesis luego del fallecimiento del cantante.