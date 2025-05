La Segura de ‘La Casa de los Famosos’ reveló las delicadas razones por las que no tendría otro hijo

Ya son 10,1 millones de seguidores los que acumula la creadora de contenido Natalia Segura en su cuenta de Instagram, plataforma en la que últimamente hay un protagonista diferente a ella, su pequeño hijo Lucca. Justamente con la llegada de su bebé la influencer decidió revelarle a sus fans si ha pensado en volver a tener un hijo.

La exparticipante de La Casa de los Famosos y su prometido, el uruguayo Ignacio Baladán, están más que dichosos con la llegada de su ‘pedacito de cielo’, menor que llegó a este mundo el pasado 12 de abril, lleno de salud y pesando 3.45 kilogramos.

Aunque han sido momentos difíciles por enfrentar los retos de ser padres primerizos, la influencer fue tajante en afirmar en una de sus historias que por temas de salud no está pensando en darle un hermanito a su ‘Luquita’.

“Creo que no estoy preparad para responder esa pregunta ahora. Pero la verdad por mi tema de salida no sé si tendría otro hijo, me frustra no poder hacer varias cosas con mi ‘repollo’ y es un tema que me afecta un poco. Así que no sé, si me preguntan en este momento creo que sería madre solo de mi baby Lucca, pero el mañana no lo sé”, afirmó ‘La Segu’.

Este es el fructífero negocio de Ignacio Baladán fuera de Colombia

Al igual que La Segura, el hombre de 35 años también se dedica a las redes sociales, en las que muestra la gran pasión que siente por la gastronomía, especialmente con lo relacionado con la pastelería, algo que lo llevó a montar su propio local en Perú, país en el que reside. Cabe acotar que Baladán también participó en un reality, y lo hizo en 2012 en ‘Esto es guerra’.

Cabe acotar que estos no son los únicos ingresos que recibe el uruguayo, ya que en su canal de YouTube sube videos relacionados con la culinaria, los cuales son patrocinados por algunas marcas relacionadas con este rubro.