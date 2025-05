‘La Jessu’ ‘le cantó la tabla’ a Yaya Muñoz en ‘La casa de los famosos’ y no aguantó las lágrimas

El Canal RCN con el fin de seguir fidelizando a su audiencia, ha buscado convertirse en el canal favorito por parte de los televidentes a partir de toda una serie de programas de entretenimiento, entre los que se destacan ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ que está presente noche tras noche en compañía de los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

El programa de entretenimiento está a punto de llegar a su fin, contando con varias figuras aún en compañía, además hace pocos días ‘El jefe’ los sorprendió con la llegada de dos invitados como lo son Cristian Pasquel y ‘Yaya’ Muñoz, donde las reacciones no se hicieron esperar.

Sin embargo, para quien fue evidente la incomodidad ante la llegada de ‘Yaya’ fue para ‘La Jessu’, quien durante la dinámica de poner algunas cualidades o defectos, dejó claro que lo que tenía para decirle a ‘Yaya’ se lo diría fuera de la competencia. Pero, con el paso de las horas, la tensión fue aún mayor, luego de que Emiro comenzara a entrevistar a Valentina, más conocida como ‘La Jessu’ frente a su problema con ‘Yaya’, donde el resto de los participantes estaban presentes.

“Yo siento que si había que aclarar situaciones o tenías que decirme cosas, pues pudiste haberlo hecho mucho tiempo afuera y nunca lo hiciste. Sin embargo, yo estoy dispuesta claro que sí, Valentina, con toda la educación del mundo, a que lo dialoguemos. Yo vengo aquí a estar en ambiente de paz y tranquilidad. Si te sientes insegura con mi presencia Valentina, discúlpame en cualquier momento, yo me retiro, tu tranquila", aseguró ‘Yaya’ Muñoz en un primer momento.

Seguidamente, fue el turno para ‘La Jessu’, quien no se quedó callada y reiteró: “En la cabeza de quien cabe que tú vas a causar inseguridad, para que una mujer a mí me cause inseguridad, su personalidad, sus valores, todo lo que incluya con el interior tiene que ser a la par conmigo. Tú sientes que tu personalidad a mí me va a causar inseguridad, la persona más falsa e hipócrita que ha pisado esta casa, por Dios eres hermosa físicamente, pero por dentro te recuerdo una y 1000 veces quién eres, por si se te olvida”.

Ante las palabras de ‘La Jessu’, Yaya no aguantó las lágrimas, mientras que Melissa y Emiro siguieron con su habitual programa.