‘Guajira’ de El Desafío reveló si hará parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Ya quedan pocos días para que Colombia conozca al nombre del concursante que saldrá de ‘La Casa de los Famosos’ con los $400 millones de pesos de premio final; y como es costumbre, los televidentes ya están haciendo planes de quienes serían los concursantes de la tercera temporada, y muchos están dando a ‘Guajira’ como una de las opcionadas. Esto dijo la súper humana.

Kelly Ríos se ha posicionado como una de las figuras públicas que más conversación ha generado desde que salió ganadora de la temporada número veinte de ‘El Desafío’, algo que logró junto a Kevyn Rua, con quien se dividió nada más y nada menos que $1.200 años.

Ya son más de un millón de seguidores los que acumula Ríos en su cuenta de Instagram, plataforma en la que realizó una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’, en la que le contestó a un seguidor sobre la posibilidad de ingresar a LCDLF.

“A mi mami no le gusta eso. Ella escucha ese nombre y le da algo, me hace recordar que aún hago lo que ella diga y que me sigue cuidando como cuando tenía 6 años. La preparé para ese momento, le prometeré que no voy a pelear con nadie y tal vez no lo piense”, fueron las palabras de ‘Guaji’, con las que le dio un no rotundo a ‘Nuestra Tele’.

Cabe acotar, que en las últimas semanas Guajiira ha estado en boca de muchos, luego de unas fuertes declaraciones en las que respondió a quienes creen que ella solo se juntó con Kevyn por el dinero.

“Primero hay que aprender a escribir y usar el verbo creer. Segundo, no hay que ser mayormente inteligente para entender que dependía de mi para ganar, no lo hizo solo, aunque sin mí también lo lograría porque así era su destino y ¿Gratis? No, gratis lo dio tu mamá y naciste tú. Mis esfuerzos valen y ya casi se acabó el dinero. Tercero, si te duele algo es problema tuyo, desganada y desrécord no hay", expresó.