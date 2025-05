¿Qué es el éxito para Morat? la banda responde ante el estreno de su disco ‘Ya es mañana’

Ya es mañana es un disco influenciado por el sonido noventero, es hijo de la carretera, de las guitarras, de los estadios coreando al unísono y de una banda que sigue evolucionando sin perder su esencia. Desde el lanzamiento de Faltas tú hasta la colaboración con Camilo con: Me toca a mí, cada sencillo ha ido dibujando un nuevo paisaje, con una propuesta que mira hacia el futuro sin olvidar el camino recorrido. PUBLIMETRO conversó con los cuatro miembros de la banda capitalina para describir los secretos musicales detrás de este álbum, y su definición de éxito en este punto de su carrera.

Si bien han hecho trabajos con mucho pop, este álbum inicia con la canción Ya es mañana con un factor sorpresa que es un arreglo orquestal, ¿cómo fue el camino para tomar esa decisión e incluirla como la apertura del disco?, cosa que no es tan común en artistas de su género.

Juan Pablo Isaza: El proceso fue muy interesante porque cuando estábamos montando la gira del año pasado, teníamos esta idea. La gira giraba en torno al concepto de los sueños y había un EP que es antes de que amanezca, que era como el que justificaba la etapa de la gira, y el concepto del concierto era que estábamos soñando durante todo el concierto y al final amanecía, ya era mañana, al final del concierto y cantábamos una canción del disco, la primera canción del disco que lanzamos que se llama Faltas tú, y no me acuerdo cómo llegamos a esto, pero queríamos que durante el amanecer, que fuera un amanecer épico, una cosa súper orquestal, que se sintiera como que realmente la gente se emocionara con este amanecer y este cambio de luces y para eso hicimos un arreglo de cuerdas, en el disco existió esta canción que es Ya es mañana, entonces hicimos como una especie de mix y logramos que el arreglo que usamos en el concierto para el amanecer estuviera también presente en la canción. Va a ser muy especial, porque la gente que fue al concierto de los estadios va a reconocer estas cuerdas, todo lo que pasó, y de alguna forma le va a dar sentido. Eso nos encanta.

Las letras de este disco son mucho más profundas. Si bien ustedes han sido unos románticos empedernidos y también despechados, siento que aquí está mucho más marcado, dando un paso considerable hacia adelante, ¿cómo lo ven ustedes?

Juan Pablo Villamil: Para nosotros siempre va a ser difícil juzgar nuestro cambio, somos súper sesgados. A veces decimos ‘uy, cambiamos un montón’ y la gente dice que sigue siendo la misma vaina, y otras veces que sentimos que no. Cambiamos tanto y de repente la gente dice como ‘no, esto está distintísimo’. Creo que es sobre todo es un disco muy conceptual, un disco muy redondo desde el título a las temáticas de las canciones, y creo que justamente el título le daba mucho juego. Sabíamos lo que queríamos decir desde hace mucho tiempo, entonces eso también nos dio mucho margen de maniobra para realmente contar una cosa, no a través de una, sino de varias canciones que terminan abordando el tema como de Ya es mañana desde diferentes perspectivas, y eso es muy bonito porque sentimos que le da una unidad al disco que al final me tiene muy orgulloso.

Morat revela los secretos detrás de su álbum 'Ya es mañana' Foto: Cortesía

Ustedes están en una etapa de su carrera donde encabezar listados pop es una constante, hacer gira de estadios por el continente y una popularidad entre sus fans bastante grande. En este punto podrían decir “ok, la logramos”, pero ¿qué es el éxito para Morat?, ¿cómo lo miden?

Simón Vargas: Es una pregunta muy difícil. Creo que la definición del éxito es una de esas cosas que te cambia por completo el tipo de decisiones que tomas. Nosotros creemos que esa definición va cambiando con el tiempo. Una de las cosas que nosotros sí hemos podido identificar que es uno de nuestros objetivos (que es algo hacia lo que nos gustaría trabajar) es hacia la longevidad, perdurar un poco, estar tocando juntos la mayor cantidad de tiempo posible y sacando música y que la gente la oiga y llevándola a distintos sitios. Entendemos un poco la gira de estadios y todo lo que ha pasado hasta ahora como uno de los ciclos que eventualmente tendremos que llevar. Te lo pongo de la siguiente manera, ahorita la gira con la que vamos a arrancar es Asuntos Pendientes, esta gira es como el diámetro opuesto de lo que estábamos buscando con la gira de estadios, en la gira de estadios fuimos a ciudades donde podíamos llenar sitios gigantes con más de veinte conciertos muy puntuales. La gira de Asuntos Pendientes, por el contrario, vamos a ir a todos esos lugares donde no pudimos ir con esta gira, donde hay gente que nos está esperando o que nunca hemos ido. Para nosotros, poder ir y volver entre esos sitios es como ‘bueno, tomamos una gira de festivales donde a lo mejor el concierto que mucho más pequeño, luego vamos a hacer una gira con el nuevo disco que es una gira de arenas, eventualmente volveremos idealmente a una gira de estadios, como que esta idea de poder ser un poco más cíclico‘. No es simplemente que el objetivo era tocar en estadios y listo, se acabó y nos quedamos sin sueños ¿y ahora para dónde cogemos?, sino que esto simplemente es parte de un proceso que toca diseñar de la misma manera que uno hace un disco y luego el siguiente le apuntas a lo que aprendió el anterior y así sucesivamente. Sentimos que eso es un poquito lo que tendrá que pasar con nosotros y esperamos que pase, como poder ir agregándole ciclos a esta rueda y ojalá que nos lleven muy lejos.

Villamil: Yo quería sumarle una cosita a lo que dijo Simón, porque últimamente no sé por qué llevo un rato pensando en cuál es mi definición del éxito, y llegué a una que me tiene como tranquilo, por lo menos, y es que yo creo que el éxito es el resultado del esfuerzo al intentar maximizar el tiempo para uno poder hacer lo que lo hace feliz, el éxito requiere esfuerzo, porque si no, es simplemente suerte. En nuestro caso, y desde la perspectiva de nuestra banda, lo que nos hace feliz es hacer música, tocarla en vivo y es algo que siempre nos hemos muerto por hacer, nos fascina tocar, nos fascina girar, nos fascina componer y lo que me parece bonito y la razón por la cual lo traigo a colación es porque yo creo que este disco desde su concepción fue muy pensado para maximizar eso, es decir, son canciones que suenan muy a banda, son canciones que desde su composición están pensadas para tocarlas en vivo. Entonces, siento que se alinea perfecto, porque pase o no, por lo menos estamos trabajando para lo que para nosotros es fundamental, y lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo.

Isaza: Yo también voy a sumar una respuesta y es que creo que para mí el éxito cada vez es más como huir exitosamente del aburrimiento, o sea, lo que entre más pasa el tiempo es más fácil repetirse, más encontrarle costumbre a todo, y en la medida en la que uno huya del aburrimiento uno está siendo exitoso y ese es el propósito nuestro.