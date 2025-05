“Me cuida mucho”: Carolina Cruz confesó si a Lincoln Palomeque le molesta que sus hijos convivan con su novio

Carolina Cruz es una de las figuras más importantes del canal Caracol y la farándula colombiana, pues además de ser parte del programa matutino de Caracol, ha creado varios emprendimientos que se ha ganado el apoyo de sus seguidores, además de su vida profesional, su vida familiar es de interés para sus seguidoras, pues muchas han aprendido a través de ella sobre el volver a tener una relación tras un divorcio.

La reconocida presentadora Carolina Cruz, siempre activa en redes sociales, recientemente compartió íntimos detalles sobre su actual relación sentimental, revelando el profundo cariño que siente por su pareja, el piloto sanandresano Jamil.

En una dinámica donde le preguntaron sobre este nuevo capítulo en su vida, Cruz no dudó en expresar lo feliz que se siente. “Me cuida mucho y adora a mis hijos, adora mi mundo”, afirmó Carolina, destacando la conexión especial que Jamil ha forjado con sus hijos, Matías y Salvador. Además, la presentadora dejó claro que en esta relación prevalece el respeto mutuo, al señalar: “Lincoln no pone problemas porque yo jamás lo haría con la de él”, haciendo alusión a su ex pareja y padre de sus hijos, Lincoln Palomeque, y la sana convivencia que mantienen.

¿Cómo se conocieron Carolina Cruz y su actual pareja?

Carolina Cruz también se sinceró sobre cómo Jamil llegó a su vida en un momento inesperado. “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”, comentó la presentadora, refiriéndose a su mediática ruptura con Lincoln Palomeque.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Fue durante una celebración que Carolina conoció al piloto Jamil, y a partir de ese encuentro inicial, comenzaron a gestarse acercamientos que, poco a poco, fueron consolidando su romance. A pesar de que la diferencia de edad entre ambos ha generado cierta polémica en redes sociales, la pareja ha demostrado que su amor y felicidad trascienden cualquier comentario, construyendo una relación basada en el apoyo mutuo y el amor por sus respectivas familias.