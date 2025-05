Mamá de Emiro Navarro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ envió mensaje a los homofóbicos de la costa

Los insultos a Emiro Navarro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y a sus familiares se han intensificado, por lo que la mamá del participante ha tenido que hacer una publicación pidiendo respeto.

Y es que mientras Fernando ‘El Flaco’ Solórzano le dijo a Emiro, que si García Márquez lo hubiera conocido habría “hecho la segunda obra maestra, tú eres el Caribe, tú eres Macondo”, en la costa piensan otra cosa.

“Quería hacer este video y decirles a ustedes que pararan el hate contra Emiro. De verdad, ya no aguanto más. Tuve que hablar, tengo que hablar, pero no aguanto más tanto ataque, tantas cosas horribles y sucias que le dicen a Emiro”, dijo Fabiola.

Seguidamente precisó algunos de los comentarios que comúnmente recibe que van desde sus diferencias con Altafulla hasta críticas por su identidad de género, además de discriminación por colombianos de la costa.

“Que Emiro le negó un plato de comida, que Emiro es un homosexual, que Emiro no representa a la costa. Emiro no fue a representar a la costa, Emiro se fue a representar él, lo que es él como ser humano. Emiro no tiene estrategia, Emiro tiene alma. Esa es la estrategia de él, ser auténtico. Ser autentico en este mundo tan cruel es para valiente y eso fue lo que fue a representar él”, agregó Fabiola.

En sus palabras se refirió a los homófobos que han criticado la participación de Emiro Navarro dentro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ con un directo mensaje.

“A ti, tú que eres homofóbico, que me dices en mi cara que mi hijo no representa a la costa porque es homosexual, él no te fue a representar a ti” — mamá de Emiro

Seguidamente mostró las capturas de cada uno de los mensajes llenos de insultos que ha recibido por medio de las redes sociales. “Hago un llamado a todos ustedes, ya no aguanto más de verdad. Soy una madre y me duele todo lo que le está haciendo. Mi hijo ha sufrido, ha luchado, ha llorado, ha trabajado para estar donde está”.