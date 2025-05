Exesposa de Marcelo Dos Santos habló de las infidelidades que vivió; perdonó una antes del matrimonio

Marcelo Dos Santos es un actor argentino que se ha destacado en cine, teatro y televisión. Nació el 15 de noviembre de 1963 en Buenos Aires, Argentina. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversas producciones tanto en su país natal como en Colombia, donde se ha nacionalizado como lo son ‘Rojo carmesí’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘Juegos prohibidos’, entre otras.

Más allá de su talento frente a la pantalla chica, la vida amorosa de Marcelo no ha pasado de largo y más aún luego de que se conoció que su separación con Beatriz Helena se dio tan solo 10 meses después de su matrimonio.

Si bien, el actor ha tratado de estar al margen de esta situación, quien decidió referirse a este tema fue, precisamente, Beatriz durante una de las transmisiones del programa ‘La Red’, Caracol, donde contó cómo se dio cuenta de la infidelidad de Dos Santos durante el tiempo que estuvieron juntos.

“Una infidelidad. Recuerdo el 30 de marzo vi mi Instagram y tenía un mensaje de alguien que yo había conocido como consultante de él y me escribió y me contó varias cosas que, por supuesto, cambiaron por completo, mi situación de la persona con las que estás vives, duermes, entregas tanto te engañó así que no tuve otra alternativa que confrontarlo para saber si era verdad lo que me había dicho esta mujer (…) Pero él me lo aceptó, pero no aceptó otras condiciones y otros escenarios que pasaron allí y que a mí me dejaron atónita (…)

Ya había vivido una escena muy dura que fue la que me confrontó antes de casarnos, donde alguien me escribió para prevenirme, para contarme algo que estaba pasando entre ellos vía redes sociales. Yo decía como me estás diciendo esto, si yo estoy aquí con él y yo en ese momento dije me morí, porque era la primera vez en mi vida que asumía un engaño así directo, confrontativo (…) Llegó esa ansiedad, ese estrés. Al tener esta primera infidelidad me la aceptó, tenía pantallazos, conversaciones y me dijo que era lo último", fueron las declaraciones dadas por la expareja de Marcelo Dos Santos.

Cabe resaltar que la exesposa de Marcelo Dos Santos no confesó la fecha exacta en la que se dio su ruptura, sin embargo, quiso contar varios detalles de su historia, dejando ver que no ha sido nada sencillo para ella.