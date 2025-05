‘La Jesuu’ ganaría ‘La Casa de los Famosos’ gracias a gran plan de Andrea Valdiri; “mucha paridera”

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ya está a pocos días de dar a conocer el nombre de su ganador o ganadora, y dentro de las opcionadas está la creadora de contenido ‘La Jesuu’ mujer que recientemente cayó en la lista de nominados a eliminación, pero que tiene el respaldo de Andrea Valdiri, amiga que tiene tremenda estrategia para que ella salga ganadora.

A pesar de que en algún momento salieron peleadas y las redes sociales fueron testigo de ello, Valdiri decidió dejar atrás el orgullo y apoyar a ‘La Jesuu’ en esta nueva oportunidad que le dio el reality de ingresar de nuevo a pesar de que Colombia la había eliminado, y para ello le mandó una gran cantidad de ropa para que luzca ‘regia’ frente a las cámaras.

Andrea Valdiri y La Jesuu (Redes sociales)

“Amiga, gracias, yo la verdad si estaba esperando a que me enviaran mi ‘ropita’, normal, de mi casa. Y me llegaron cosas nuevas para darla toda por el todo. En el nombre de Dios nos vamos a quedar y vamos a seguir trabajando. (...) Esos tipos no nos van a sacar a nosotras. (...) Por el momento festejemos de que tengo mi ‘ropita’. Voy a dar rostro, cuerpo y peluca”, manifestó ‘La Jesuu’ días antes de enterarse de que está en la pleca junto a Altafulla, Peluche, El Flaco y Emiro.

Ante la posibilidad de que salga, Andrea Valdiri movilizó a sus más de 9,5 millones de seguidores en Instagram para que salven a su ‘parcera’, mediante una historia en la que no solo puso el link de las votaciones, también expresó lo siguiente.

“Oye que ‘luchadera’ tan brava, pero ‘machi’, no lo permitamos, por favor no lo permitamos. Dios ayúdame, espero tu ayuda ‘machi’. (...) ¿Por qué me hacen esto? Yo estoy en México y me acabo de levantar, que paridera Dios mío, nominaron a la ‘negri’. Como dijo Altafulla: eso es como cuando al partido de fútbol entra el que estaba en la banca y en el último minuto marca un gol. (...) Estoy nerviosa, no sé qué más hacer, vayan ustedes hasta allá a gritar. (...) La ‘negra’ también tiene su fandom, ayúdenme a apoyarla, no vamos a salir".