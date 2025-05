Este es el famoso actor que va a interpretar al presidente Snow en la película ‘Amanecer en la cosecha’

Spin-off de Jogos Vorazes já conta com ator para viver jovem presidente Snow

La aclamada saga de Los Juegos del Hambre continúa expandiendo su universo cinematográfico con una nueva entrega basada en el libro ‘Amanecer en la Cosecha’ (The Sunrise on the Reaping).

Esta precuela, que promete sumergir a los fans en los orígenes de Panem y su brutal tradición, se centrará en los 50° Juegos del Hambre, aquellos en los que participó y triunfó Haymitch Abernathy, el carismático mentor de Katniss y Peeta.

Una de las noticias más destacadas es la elección del aclamado actor Ralph Fiennes para interpretar al joven Coriolanus Snow. Fiennes, reconocido por su versatilidad y talento en películas como Conclave, La Lista de Schindler, El Menú y El Gran Hotel Budapest, aportará su innegable presencia y profundidad a uno de los personajes más complejos y fascinantes de la saga.

La expectativa es alta por ver cómo Fiennes construye la historia de este personaje desde sus inicios, revelando las semillas de la crueldad y la ambición que lo convertirían en el tiránico presidente de Panem.

‘Amanecer en la Cosecha’ promete explorar la complejidad moral de los Juegos del Hambre a través de la mirada de Haymitch, un personaje marcado por la tragedia y la supervivencia. Los fans de la saga esperan con ansias esta nueva entrega que profundizará en los orígenes de Panem y sus despiadadas tradiciones, y que contará con la actuación de un actor de la talla de Ralph Fiennes para dar vida a uno de sus personajes más emblemáticos.