Diego Guauque estalló con Colombia por “mostrar más solidaridad con Frisby que con niño secuestrado en Jamundí”

El pasado sábado 3 de mayo la comunidad de Jamundí, en el Valle del Cauca, quedó totalmente consternada tras el secuestro del niño Ian José Hortúa Bonilla, menor de 11 años, que fue sacado de su casa en el corregimiento de Potrerito por hombres fuertemente armados. Tras el paso de los días, el periodista Diego Guauque de ‘Séptimo Día’, hizo un llamado a la solidaridad y reveló detalles desconocidos del reprochable suceso.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 416.000 seguidores, el comunicador hizo un contundente video en el que reprochó que los colombianos se unan para causas como el robo de la imagen de Frisby en España y no en un acto tan reprochable como este secuestro.

Encapuchados y fuertemente armados: video revela como fue el secuestro del menor de 11 años en Jamundí

“Yo no entiendo como la gente de un país como Colombia, no está indignada, paralizada y hablando todos los días del secuestro de Ian José Hortúa Bonilla, niño de 11 años, secuestrado en su propia casa por cinco hombres que lo sacaron de su vivienda. (...) Lleva 13 días secuestrado. (...) Acá hablamos de otros temas, acá somos empáticos y solidarios, como con el tema de la semana, Frisby; todos abrazados, todos solidarizados con el pollo, qué chévere”, expresó Guauque.

“¿Quién se ha puesto en los zapatos de la familia? Yo me he enterado de varias cosas que realmente me golpean fuerte, como el hecho de que este niño es asmático y que en 2022 fue internado por un paro respiratorio y estuvo en la UCI. La familia está destruida no solo porque no le llega pruebas de supervivencia, también por los inhaladores y por el hecho de que muera en cautiverio", añadió.