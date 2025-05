‘La Jesuu’ estalló de emoción por la ropa que le envió Valdiri a LCDLFC; “Voy a dar rostro, cuerpo y peluca”

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ está a pocas semanas de definir el nombre de la celebridad que heredará la corona de Karen Sevillano. Justamente una de las más opcionadas al título, ‘La Jesuu’, conmovió a muchos al agradecerle a Andrea Valdiri por la ropa que le envío para enfrentar esta última etapa del reality.

Valentina Ruíz es el nombre de pila de ‘La Jesuu’, participante que ha sido la única en tener el beneficio de volver al programa a pesar de haber sido eliminada por los votos de Colombia; mismos que la volvieron a poner dentro del set de ‘Nuestra Tele’ donde está encerrada 24/7.

Ya a pocas semanas del gran final, tanto los ‘Teams’ de los concursantes y sus propios managers, son conscientes de la importancia de lucir bien frente a las cámaras, y por supuesto, tener los ‘outfits’ más despampanantes en ocasiones especiales como las fiestas y las noches de eliminación.

Ante esta perspectiva, Valdiri, amiga de Ramírez, con la que había peleado anteriormente, decidió mandarle una gran cantidad de prendas, las cuales mostró la costeña en un video en el que expresó: “Yo a esa negra la amo, la adoro, la conozco, sé el talento que ella tiene. Si me toca decirles que apoyen a esta pelada que es amiga mía, háganlo, porque ella lo necesita, ella les está dando contenido. Uno debe de aprender que lo laboral es laboral y lo personal es personal”.

Al recibir este regalazo, ‘La Jesuu’, decidió aprovechar la transmisión en vivo del formato para enviarle un hermoso recado a Andrea:

“Amiga, gracias, yo la verdad si estaba esperando a que me enviaran mi ‘ropita’, normal, de mi casa. Y me llegaron cosas nuevas para darla toda por el todo. En el nombre de Dios nos vamos a quedar y vamos a seguir trabajando. (...) Esos tipos no nos van a sacar a nosotras. (...) Por el momento festejemos de que tego mi ‘ropita’. Voy a dar rostro, cuerpo y peluca”, manifestó.