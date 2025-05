Vivir Quintana y su sensibilidad de convertir la crudeza humana en canciones

El álbum Cosas que sorprenden a la audiencia contiene diez canciones narradas en primera persona: diez historias de mujeres que fueron privadas de su libertad física por defenderse de sus agresores. PUBLIMETRO conversó con la cantante mexicana Vivir Quintana en el marco del BIME sobre este nuevo trabajo discográfico y el rol de la mujer en Latinoamérica a través de la música.

Su nuevo álbum, Cosas que sorprenden a la audiencia, es un álbum con poder, con significado, al contar historias de mujeres que se han defendido de sus agresores y que hoy se encuentran privadas de la libertad. Expresarlo a través de la música puede resultar una tarea un poco dolorosa, pero a la vez catártica, ¿cómo fue hacer diez canciones contadas en primera persona?

Fíjate que fue un álbum que duré diez años haciéndolo. A veces no puedo creer que ya haya salido, como que lo veía muy lejano. La gente me pregunta: ‘¿por qué duraste tanto tiempo haciéndolo?’, y yo les digo que porque era un trabajo donde hubo mucha investigación detrás, fue un trabajo como de tratar de entender por qué pasa eso en el país.

Después me di cuenta de que no pasaba solamente en México, sino en muchas partes de América Latina, que nos sorprende mucho que las mujeres nos defendamos, ¿no?, y nos defendamos de los agresores. Entré a diferentes centros de adaptación social, a diferentes cárceles para encontrar a estas compañeras que lamentablemente les tuvieron que decir que no se podían defender, cosa que a mí se me hace demasiado injusto.

Es ver cómo el Estado les dice: “pues lamentablemente te defendiste de una agresión sexual, te defendiste de un secuestro, o defendiste a tus hijos de alguna agresión, por parte incluso de los padres biológicos, lo hubieras aventado nada más, te hubieras defendido poquito”. Entonces encontrar estas historias no era algo tan sencillo, y no era nada más agarrar la historia y contarla; era crear un vínculo con ellas, crear incluso amistad, porque algunas de las protagonistas de esas historias, tengo la dicha de llamarlas amigas y aprender de ellas, porque no era un trabajo nada más de yo mostrar sus canciones, sino también de yo aprender cómo hablarnos a nosotras de manera diferente, cómo va cambiando incluso la narrativa dentro de este género, que es uno de los géneros en México más violentos y misóginos como es el corrido. Entonces, entender todo eso no es de un día para otro.

Yo sé que a veces la música es un producto que se consume muy rápido, y vemos artistas que sacan un disco y al año tienen otro disco, y al año tienen otro disco, y este disco este en particular era entender de manera profunda, qué es ser mujer en México, qué es ser mujer en Latinoamérica. Más allá de qué es ser mujer, es cómo nos ve el sistema, cómo nos ve el Estado, cómo nos ve incluso la gente del común. Con este álbum les digo a las mujeres: “tú tienes derecho a defenderte, pero también le digo al Estado, hay huecos lamentables que nos tienen a muchas mujeres por defenderse dentro de estas cárceles”. De eso se trata este álbum.

Vivir Quintana le dedica un álbum a las mujeres que se defendieron de sus agresores Foto: Cortesía Universal Music

Ver esas historias a través de las pantallas puede ser una cosa muy distinta a componer, ¿cuál fue la que más le marcó?

Pues una de las que más me ha marcado es una que se llama La noche buena más triste, y me ha marcado por el vínculo que yo he hecho con la protagonista, ya que ha llegado a tal punto que me dice que puedo decir su nombre, que puedo decir quién es y todo. También se entiende que compañeras dicen: “canta mi corrido, pero no digas quién soy, porque sí quiero que las mujeres sepan, que podemos defendernos, pero todavía no quiero decir quién soy”, y eso también es respetable. Pero en este caso, en La noche buena más triste, el caso de Yaquiri Rubio, fue uno de los casos que más ha impactado en México. Esa canción, me ha hecho conectarme muchísimo con ella, con su familia, y entender el contexto social de donde ella viene, pero también el porqué la hicieron pasar por toda esa situación tan injusta, y ver en lo que ella se ha convertido ahora, no gracias a lo que le pasó, porque eso no le debería pasar a nadie.

Como bien mencionó, los corridos y en general la música regional mexicana está dominado por hombres, ¿cómo ha sido la postura de ellos cuando la ven cantar sobre estos temas que son el polo opuesto a lo acostumbrado en el género?

Pues mira, he tenido encuentros con muchos compañeros músicos, y afortunadamente están entendiendo que se tienen que hacer cosas diferentes. Tengo la fortuna de contar con compañeros alrededor que sí tienen como esta conciencia y que dicen: “oye, tus canciones son supernecesarias”. Justamente hace poco uno de los chicos que me saludó me dijo: “gracias a tus canciones, yo entendí que los hombres también necesitábamos participar”, porque luego se cree que mis canciones solo son para las mujeres y son para que los hombres también las escuchen, y vean que son posibles otras maneras de relacionarnos entre nosotras y entre nosotros. Entonces, es ir cada vez encontrándome con más de ellos y que más de ellos se presten a escuchar estos mensajes.

Durante el BIME hizo parte de una charla llamada “¿En qué va el relevo de generaciones en las músicas tradicionales en Latinoamérica?”, hablando puntualmente de México, representantes importantes de ese legado han sido Lila Downs, y Natalia Lafourcade siendo esta más contemporánea, ¿Cómo ve realmente ese relevo generacional?

Por ejemplo, Natalia, acaba de sacar ahorita su álbum Cancionera, y veo una música tradicional preciosa, pero justamente veo ese cambio a dejar como un bagaje de una contemporaneidad diferente, y eso me gusta muchísimo. Yo trato de escuchar las cosas que van saliendo, no solamente de las artistas tan grandes como ella, sino también de otras músicas. Por ejemplo, Natalia Lafourcade pone en alto el nombre de México, pero también de la tradición, de la raíz, cosa que me gusta mucho cómo lo va haciendo. Viene de la raíz, pero también va hacia el futuro.

Pero también veo las músicas de la calle y las músicas de a pie que todavía no tienen este apoyo mainstream tan grande, y me pongo a pensar en nombres como Nidia Barajas o Seiva Cuicani, que son mujeres mexicanas que están haciendo también con la raíz, pero que cuentan otros contextos sociales, entonces creo que también van hacia el futuro. Es como darse cuenta de que las mujeres estamos dejando un vestigio de este 2000, de los 2000, del 2020, del 2025, cómo se va transformando, y que creo que va a servir para las músicas que vienen atrás, que van creciendo y que me dicen: “yo quiero hacer música tradicional”.

Pero su referente es Natalia Lafourcade, entonces esa tradición va cambiando, y eso es lo bonito, la transversalidad musical.