Periodista señala a Noticias RCN de copiarle idea; Dominica Duque terminó metida en la situación

Llegar a una casa editorial como Noticias RCN es quizás una meta por cumplir para muchos profesionales de la comunicación y el periodismo, ya que por ese set han pasado grandes como Vicky Dávila y Jorge Alfredo Vargas. Justamente un experiodista de este informativo es noticia, luego de lanzarle una dura ‘pulla’ al canal por hacer uso de una de sus ideas luego de despedirlo.

Hace ya algunos meses José Manuel Acevedo, director de este noticiero, decidió cambiar el tono de la presentación e involucrar nuevos talentos como Dominica Duque, Sebastián González, Mónica Jaramillo y la medallista olímpica, Caterine Ibargüen; todo esto con el objetivo de plantear una “conversación con los televidentes”.

Previo a estos cambios ‘rodó la cabeza’ de Carlos Claro, periodista que recientemente concedió una entrevista al pódcast ‘Construye tu mejor historia’, en la que contó su punto de vista de lo sucedido y señaló que el medio de comunicación le quitó una de sus ideas.

“En noviembre un camarógrafo me dijo que no podía creer que me habían despedido; dos mese antes de que pasara. Esto no lo había contado, pero en ese momento hablé con mi directora y le pregunté si era verdad que me habían despedido, y ella me dijo que no, que no creyera esos chismes de pasillo. (...) Lo digo con tristeza porque nunca pisé el set de RCN, yo le propuse que me dejaran y que hiciéramos algo con una pareja y a los 15 días contrataron a Sebastián y a Dominica y presenta una pareja, hombre y mujer”, afirmó Claro.

“Ese fue el totazo más grande antes de salir, que lo que yo había propuesto lo hicieron. Ya pasé por lo doloroso, vamos a lo glorioso. (...) Me dijeron que el canal estaba muy mal económicamente y que tenían que tomar medidas drásticas y me despidieron”, añadió.