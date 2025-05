“Les hicieron conejo”: María José Pizarro también denunció fraudes en la votación del senado por la consulta popular

Este miércoles 14 de mayo fue sometido a votación el proyecto que buscaba aprobar la consulta popular propuesta por el Presidente Gustavo Petro con 49 votos en contra y 47 a favor. Varios de los congresistas han afirmado en redes sociales que hubo irregularidades en el proceso de votación, Maria José Pizarro también brindó declaraciones de este supuesto fraude.

A las afueras del recinto de votación, la congresista afirmó: “que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda, Efraín Cepeda del partido conservador y sus aliados. No dieron ni siquiera el tiempo suficiente, tocaron la campana y usted vio, fueron incapaces de dar tres minutos para que la sesión se mantuviera abierta. Apele la sesión por los votos manuales repetidos que había, le hicieron conejo a los colombianos”.

Además, la senadora Pizarro se une a la convocatoria de marchas en defensa de la reforma laboral y además, por la revisión de las votaciones que hundieron la consulta popular que buscaba poner a votación de las personas, la aprobación de la reforma.

¿Qué declaró Benedetti sobre el hundimiento de la consulta popular?

Por medio de sus redes sociales, el Ministro del Interior hizo señalamientos por supuesto fraude tras los resultados que hundieron la consulta popular propuesta por Gustavo Petro.

“Lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la Consulta Popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa“, afirmó el miembro del gabinete del presidente Petro.

Fuera del recinto de votación, Benedetti dio unas declaraciones en donde detalla más este supuesto fraude que habría ocurrido durante las votaciones: “El presidente del Senado no cumplió su palabra, emitió la apelación para distraer. Se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia, y el señor cambia del sí al no. Mi reacción fue aireada por eso, no se cumplieron los 20 minutos para votar. Hubo trampa y fraude intencional, voy a poner la demanda ante la Registraduría y la Procuraduría. (...) Va a haber una apelación, Pizano ya la presentó. Al pueblo solo le queda el camino de la calle”.