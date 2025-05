‘La Segura’ le tiró ‘vainazos’ a su suegra en video viral; demostró cómo es su verdadera relación

Natalia Segura es por mucho una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia, distinción que no solo la llevó a superar la barrera de los diez millones de seguidores en Instagram, también a ser parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Justamente esta mujer se volvió viral nuevamente por un video en el que le tira ‘pullas’ a su suegra y que tiene un final inesperado.

‘La Segura’ vive actualmente uno de los momentos más felices de su existencia, todo esto tras la propuesta de matrimonio que le hizo su pareja, Ignacio Baladán mientras ella estaba en el reality de ‘Nuestra Tele’; felicidad a la que se le sumó la llegada al mundo de su hijo Lucca, bebé que nació el pasado sábado 12 de abril.

La Segura en 'La Casa de los Famosos' Colombia Foto: X.com @canalRCN

El arribo de su ‘pequeñín’ también implico que la madre de Baladán llegara a tierras cafeteras para disfrutar de su nieto, momento que ‘La Segu’ aprovechó para sacar un clip con ella que en menos de 6 horas superó las 2,8 millones de seguidores. Allí la influencer lanzó varias frases en los que se refiere a la mala relación entre nuera y suegra, mientras maquillaba a la mamá del amor de su vida; imágenes que culminaron con un final feliz, ya que Natalia aseguró que tiene una buena relación con ella.

“Maquillando a mi ‘suegrita’ la que no me quiere, ”Tiene ganas de meter cizaña", “La señora cree que nadie es lo suficientemente buena para su hijo”, “Aún no ha superado que su hijo ya no viva con ella”, “Desde que el hijo se le fue de la casa no se le ve ni alegría ni color”, “Ella selló su odio cuando se enteró que su hijo me pidió matrimonio”, “Pestañas largas como su lengua, porque critica hasta con la lengua cerrada”, fueron algunas de las jocosas palabras.