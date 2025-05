Altafulla le cantó la tabla a Yina Calderón en nominaciones de ‘La Casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 108 de ‘La casa de los famosos Colombia’ se llevó a cabo la décimo octava nominación de la competencia en la que varios quedaron en riesgo de salir del reality de RCN y entre ellos Yina Calderón y Altafulla.

La actividad se dio en lo que es la semana del denominado “juicio final” en la que habrá doble eliminación, ya que este miércoles 14 de mayo se conocerá quién es el nuevo eliminado. Y luego volverán a un proceso de nominación el próximo viernes 16 de mayo para buscar a un segundo eliminado.

Altafulla y Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Para este caso había alcancías con diferentes puntos, y ellos decidirían cuántas monedas les entregarían a dos de sus compañeros, y así definirían a quienes nominarían. Altafulla fue el cuarto participante en pasar y al saber los puntos que daría no dudó en pararse al lado de Yina Calderón.

“Le doy estos cuatro a Yina, pues porque me pareces todo lo malo de esta casa, no solo de la casa, sino también de la sociedad y pues toda Colombia lo puede notar claramente. Todas esas cosas que salen de ti, de odio, falta de respeto, insultos, solamente habla de cómo tú eres, cómo estás por dentro, cómo estás por fuera y cómo te sientes. Pedirte que respetes algo es claramente es imposible, puesto que nos hemos dado cuenta que no respetas a tus compañeros, no respetas a las mascotas, no respetas a los que salen en la televisión, no respetas a los invitados del jefe, no respetas a los que vienen de otros países a participar acá, no respetas ni siquiera a tu mamá en el mensaje que te mandó el Día de las Madres. Entonces como que pedirte que respetes a alguien ya yo entendí que es imposible yo siento que de pronto estarías mejor en tu casa”, dijo Altafulla.

Altafulla fue a entregarle el resto de puntos a Camilo Trujillo, por lo que Yina Calderón no dudó en responderle de manera directa “lambón, por eso no le da los motivos, está de lambón, igual es con las mujeres, porque contra los hombres no puede, Carla”.

Placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo regresaron para ofrecer los nombres de quienes forman parte de la placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y son Yina Calderón, Camilo Trujillo.

Por su parte, Emiro Navarro como líder de la semana nominó a La Jesuu y dijo “ella para que siente su placazo”. Ellos se unen a Andrés Altafulla quien está nominado de manera perpetua hasta la semifinal por decisión de Melissa Gate en la nominación de poderes y La Toxi Costeña quien fue nominada por la reciente eliminada Karina García.