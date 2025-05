¿Logrará Emiro Navarro de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ repetir la hazaña?

Son 16 semanas las que han transcurrido desde el inicio de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ en la que se han dado sucesos polémicos, peleas, romances y muchos momentos divertidos, los cuales han sido protagonizados, algunos de ellos, por el creador de contenido Emiro Navarro.

El participante Emiro Navarro con sus frases “te pasaste y los sabes”, así como “Nena”, “¡Atrevido!”, “para que lo tengas presente” y “la estratégica” ha entretenido a más de un televidente que por lo general lo mantiene de segundo lugar en las votaciones de salvación de ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

La hazaña de Emiro Navarro en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Emiro Navarro, con abanico y cartera en mano, su sazón en la cocina y en especial de su característico tono de voz, que no pasa desapercibido por ningún de la casa, ha sido el único participante del reality de RCN que no ha pisado el temido cuarto de eliminación.

Sin embargo, el juego se cierra cada vez más, y precisamente esta semana habrá doble eliminación que definirá el top 8 y 7 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y ya el participante teme romper la buena racha que ha tenido.

“Nena, yo no me quiero ir. Nena, para que lo tengas presente. Yo sí estoy cansada, estoy agotada, quiero ver a mis amigos, a mi mamá, pero mi amor, aquí yo aguanto. Así que amiga, si me toca ir a placa nena… ¡Prepárate, nena! Tú sabes que yo llevo tres meses sin molestarte, para que lo tengas presente. Así que ahorita si me toca, nena te voy a pedir que por favor votes por mí para que yo no me vaya de la casa, nena. Necesito que estés activa de viernes en la noche a domingo en la noche, votando como loca. Lo que quiero es irme, yo no me quiero ir. Lo único que me estresa es que soñé que voy para la placa”, dijo Emiro Navarro.

Emiro Navarro y la vez que estuvo en la placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

El creador de contenido llegó una sola vez a la placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ durante la quinta semana, cuando el entonces líder Mauricio Figueroa lo envió, pero una llamada que contestó Melissa Gate fue el detonante para salvarlo y cambiarlo por Yaya Muñoz, quien se convirtió en la eliminada en esa edición.

Emiro Navarro de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Las últimas veces que Emiro Navarro ha estado en riesgo se dieron en las dos últimas semanas, pues bajo el liderato de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano en la décima tercera semana, y el de Mateo ‘Peluche’ Varela en la decima quinta semana, Melissa Gate se sacrificó por él y les pidió a ambos nominarla a ella.