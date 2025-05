“Hoy Colombia celebra”: en redes festejan eliminación de Karina en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

La gala 106 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ trajo la eliminación de Karina García quien se convirtió en la décima séptima participante en salir de la competencia y quedó fuera del top 9 a solo semanas de acabarse el reality de RCN.

La eliminación de Karina García se dio en medio de votaciones negativas, pues en esta oportunidad el público no decidía a quién salvar, sino a quien eliminar. Para ello la mayoría de los participantes se unieron para pedirle a sus respectivos fandom votar por ella, y la exparticipante alcanzó el 47,59 % de los votos.

Tal y como era de esperarse la eliminación de Karina García dejó una serie de reacciones en las redes sociales, pues los más fervientes seguidores de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ no dudaron en manifestarse al respecto.

“Hoy Colombia celebraaaaaaa “, “¡Lo logramos, bye Karina! La eliminamos 🥳“, “Se fue la mujer leal”, “Y ahora cual va a ser el contenido? No tenían otro tema de conversación que no fuera Karina, a quien se la van a montar entonces?” y “Karina en serio cree que salió por la campaña y no por que Colombia no la quiere?”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Es de recordar que Karina García fue una de las participantes más polémicas de la casa, pues desde un principio mantuvo una postura negativa con Sofía Avendaño, quien se atrevió a cuestionarla al salir de la casa.

Sofía Avendaño y Karina García en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: redes sociales

Karina García sostuvo dos relaciones amorosas en el reality de RCN, el primero fue Marlon Solórzano, con quien estuvo por unos días hasta ser eliminado. Seguidamente sostuvo un noviazgo con Altafulla y con el que tenía encuentros íntimos en la habitación.

Marlon y Karina de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Altafulla y Karina García de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

A la competencia entró Laura González, quien desde su llegada acusó a Karina García de haber sido la responsable de lo que eran sus planes de matrimonio, al relacionarse con su pareja en Río de Janeiro. Pese a que fue una chica fuego y miembro de ‘El Bochinche’ desde el principio terminó separada debido a las diferencias que tuvo con La Toxi Costeña y Yina Calderón.