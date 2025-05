Actor de ‘La Reina del Flow’ confesó su angustia al llevar dos meses sin poder ver a sus hijos

Andrés Sandoval en un reconocido actor bogotano, que llevaba bastantes años trabajando dentro de la televisión, sobre todo en producciones totalmente exitosas. Una de ellas fue Rosario Tijeras en el 2010, donde era uno de los personajes principales, también protagonizó ‘Corazones Blindados’ y ‘Tres Milagros’. Además de interpretar a Juancho Mesa en nada más que ‘La Reina del Flow’, una de las producciones más exitosas del Canal Caracol.

Por otro lado, su carrera se encuentra bastante afectada por los pleitos legales que ha tenido con su exesposa, Katty Osorio, debido a que ambos han buscado el bienestar de sus pequeños. Recientemente, Sandoval pasó por La Red, donde contó su versión de los hechos.

Todo se dio cuando el actor, según él, quiso prevenir al sospechar que había un presunto abuso hacia su hija, por lo que la llevó al médico y allí activaron el protocolo del código Blanco. Finalmente, le confirmarían en la clínica a la que asistió que su pequeña físicamente estaba bien, pero que faltaba el segundo paso que era la asistencia psicológica, la cual se vio interrumpida por la madre, Katty Osorio.

Desde aquel momento, el actor lleva tres años en un pleito legal, que, según él, dañó completamente su imagén en el mundo actoral. “He sido víctima de un daño reputacional que me ha afectado profundamente como actor y como persona. Lo más preocupante es que ha habido un sesgo de género muy fuerte en todo esto. El feminismo, que respeto en su esencia, ha sido utilizado de forma desmedida en mi contra”, expresó Sandoval.

El actor hizo énfasis en el sesgo de género que vive, al ser la madre de sus hijos, la beneficiada en muchas situaciones en las que la ley la protege por el simple hecho de ser mujer y también asegurar que tiene pruebas de que fue víctima de violencia intrafamiliar.

En cuanto a su vida laboral, Andrés confesó que vive una situación económica difícil, por lo que se ha atrasado en cierto dinero hacia sus dos pequeños, lo que ha impedido que por dos meses se vea con ellos.

“Hoy en día estoy viviendo una situación económica muy difícil y pues bueno me atrasé en ciertas cosas manejables. En vez de entender mi situación fue inscribámoslo en el Redam. Para quienes no saben el Redam es como ese eh como estar en Datacrédito ¿no? pero para deudores moros de alimentos. Eh pues bueno me pongo al día estoy poniéndome al día con una cantidad de situaciones pero nunca dejando de darles nada a mis hijos. Eso es absolutamente falso y tengo cómo demostrarlo".

¿Por qué ‘Juancho’ no estará en la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’?

En entrevista con Tropicana, el actor contestó que desafortunadamente su vida personal “mal contada” en las redes sociales y a sus espaldas en los medios generó que ciertas personas lo excluyeran de algunas cosas, una de ellas ‘La Reina del Flow’.

Entre los escándalos más recientes, se encuentra la pérdida económica y el daño a su reputación que sufrió después de apostar con inversiones digitales, específicamente con una compañía conocida como Omega Pro.