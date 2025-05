Sasha y Milán lanzan su primer video musical y Shakira estuvo presente

Sasha y Milan son el motivo de orgullo de la cantante barranquillera, que siempre busca resaltar el talento que tienen ambos, en la música igual que ella y en el fútbol como su padre, que por mucho tiempo hizo parte de uno de los equipos europeos más importantes del mundo. En el caso de Sasha, el menor de los hermanos, toca la guitarra, mientras que Milan toca el piano, la batería y juega futbol. Además, este en el 2024 pudimos ver que los pequeños también cantan, en el sencillo que lanzaron junto a su madre ‘Acróstico’.

Hace unos días, Shakira estuvo en la Met Gala de Nueva York, pero ayer ya lo pudimos ver de nuevo en Miami juntos a sus dos hijos, en una especial gala de la Academia Let It Be, donde se estrenó el primer video de Sasha y Milán junto a sus compañeros en la canción “The One”. Los tres llegaron luciendo elegantes, los dos pequeños en traje posaron con orgullo junto a su madre, en uno de los videos publicado se puede ver a Sasha siendo una de las voces principales de la canción y en otro durante el evento, se ve a Milán cantando.

Los hermanos brillaron por luz propia y siguen demostrando el excelente talento que heredaron de sus padres, no solo en la música, sino también en el fútbol, deporte que ambos juegan.

Shakira sorprende al haberse maquillado sola para la alfombra de la Met Gala

En el importante evento de moda llegó Colombia, de la mano de J Balvin junto a su pareja, Valentina Ferrer, Maluma y Shakira. En el caso de Balvin fue vestido por Marc Jacobs, Maluma llevó un zoot suit del diseñador Willy Chavarría, mientras que Shakira lució un vestido de Prabal Gurung.

Si bien las opiniones hacia el look de Shakira fueron buenos, también se sintió que no cumplió la temática de la noche. Sin embargo, lucía bastante bien y un detalle que llamó la atención fue que ella misma se maquilló, de forma bastante sutil y de acuerdo a su atuendo. Este aspecto sorprendió, por lo que la mayoría de estrellas suelen también ser maquilladas por expertos, pero en el caso de Shakira, al parecer siempre se encarga de su propio maquillaje.