Presentador de ‘Buen día Colombia’ habló de la verdadera personalidad de Melissa Gate, de ‘La casa los famosos’

‘Buen Día Colombia’ es un programa matutino de variedades transmitido por el Canal RCN. Se emite de lunes a viernes desde las 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m. ofreciendo una mezcla de entretenimiento, información y consejos prácticos para la familia colombiana.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Ellas son las nuevas presentadoras de Buen día Colombia, del Canal RCN; una de ellas hace parte del noticiero

A diario, uno de los temas a tratar es, precisamente, lo ocurrido la noche anterior en ‘La casa de los famosos’, donde varias personalidades han dado de que hablar, entre ellas, Melissa Gate que con el paso de las semanas se ha convertido en una de las participantes favoritas por el público.

Sin embargo, para muchos Melissa termina siendo un personaje y no muestra su verdadera esencia, lo que también ha traído consigo algunas críticas, a pesar de ello, Melissa se perfila como una de las favoritas para ser parte la ganadora, pero quienes se refirió a Melissa Gate recientemente fue el presentador de ‘Buen día Colombia’, Orlando Liñán, luego de que en medio de una dinámica de preguntas uno de sus seguidores indagara sobre cómo le había parecido Melissa al ingresar a ‘La casa de los famosos’.

Ante el hecho, el presentador de ‘Buen día Colombia’ aseguró: “Es muy bella, cuando realmente ella vino aquí a ‘Buen día Colombia’ yo le dije que era una mujer muy bonita, pero ella estaba en su personaje de Melissa Gate estaba seria y tal, pero si es muy bonita y tiene una mirada muy encantadora. Además, que tiene gracia, tiene luz, es una mujer muy bella e inteligente. Una mujer inteligente para mí siempre será más allá que bellas. La inteligencia va más allá que la belleza".

¿Quién es la exesposa de Lady Tabares, de ‘La casa de los famosos’?

La exesposa de Lady Tabares es Cristina Londoño, con quien después de algún tiempo de relación se casaron en el año 2017. Siendo esta toda una polémica, pues un año antes había sido aprobado el matrimonio igualitario en Colombia: “Yo creo que me dejé llevar mucho del amor, todo pasó muy rápido y nos desbocamos. Hacerlo público no ayudó por tener a los medios encima nuestro, pues no nos dimos el tiempo de conocernos bien”, agregó Lady Tabares hace unos cuantos meses en entrevista con Infobae.