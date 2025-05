León XIV, nuevo papa, fue denunciado por encubrir abusos sexuales; ¿qué pasó?

El mundo vive el anuncio del nuevo líder de la Iglesia Católica, el estadunidense Robert Prevost que eligió como nombre de pontífice León XIV. Aunque su elección la ven como beneficiosa muchos, gracias a la cercanía que tuvo con la carrera del Papa Francisco, tiene varias denuncias de víctimas de violencia sexual por encubrir abusos.

En total, fueron tres mujeres quienes denunciaron públicamente que el cardenal Robert Prevost (en esa época prefecto del Dicasterio para los Obispos del Vaticano y exobispo de Chiclayo, en el norte de Perú) encubrió actos de violencia sexual cometidos por un sacerdote, según un reportaje difundido por el programa Cuarto Poder de Perú en 2024.

¿Por qué denunciaron a Robert Prevost por encubrimiento?

Ana María Quispe, una de las víctimas, relató que fue agredida a los 9 años, cuando formaba parte del grupo de infancia misionera de su comunidad. Según su testimonio, el ataque ocurrió en una casa parroquial durante una visita que realizó por encargo de su madre.

“Era el cumpleaños del padre Eleuterio (Vásquez Gonzales). Mi mamá le preparó un queque y me dijo ‘anda, llévale’. El padre no estaba, abrió la puerta Ricardo Yesquén (otro cura). Él me sentó en sus piernas y empezó a besarme”, narró Quispe ante las cámaras del programa peruano.

De acuerdo con la investigación periodística, el sacerdote denunciado admitió los hechos ante Prevost. Sin embargo, en lugar de ser apartado o denunciado a las autoridades civiles, simplemente fue trasladado a otra sede eclesiástica.

¿Cuál es la profecía de Nostradamus con el papa electo?

Nostradamus fue un profeta francés que se ha hecho conocido por dar profecías que están relacionadas con sucesos históricos siglos después de que el profeta estuvo vivo. Muchos le han atribuido a sus textos aciertos, los de la pandemia y el atentado a las torres gemelas, por lo que varios han hablado de su profecía del papa negro, también escrita por San Malaquías, quien perteneció a la iglesia.

Según las predicciones del francés, el papa número 113 sería el último que lidere la iglesia antes del apocalipsis, según el texto, habla de como será el fin de los tiempos y la forma en la que este papa tendrá que manejar la iglesia: "En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas será destruida, y el Juez temible juzgará al pueblo".