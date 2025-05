El nuevo papa León XIV también tiene nacionalidad de un país latinoamericano; ¿cuál es?

Tras el fallecimiento del papa Francisco, el cónclave eligió a un nuevo pontífice Robert Prevost que eligió como nombre de pontífice León XIV. Su recorrido por la iglesia ha pasado por varios países pese a ser estadunidense, tanto que obtuvo la nacionalidad de un país latinoamericano.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Cambiará completamente la religión católica”: Mhoni Vidente lanza impactante predicción sobre el nuevo Papa

La carrera del cardenal Robert estuvo varios años esta profundamente ligada a Perú, nación de la cual obtuvo la nacionalidad y cuyo idioma español domina a la perfección. Su extenso servicio en este país sudamericano le brindó una perspectiva única sobre las dinámicas y desafíos de la Iglesia en Latinoamérica, razón por la cual mantuvo una cercana relación al Papa Francisco como su consejero.

La nacionalidad del país Inca la obtuvo cuando se desempeñó como obispo de Chiclayo y esta cercanía con otras culturas de mundo, según él, le ha dado una visión más amplia de las necesidades que la Iglesia Católica tiene en distintas partes del mundo.

¿Por qué denunciaron a Robert Prevost por encubrimiento?

Ana María Quispe, una de las víctimas, relató que fue agredida a los 9 años, cuando formaba parte del grupo de infancia misionera de su comunidad. Según su testimonio, el ataque ocurrió en una casa parroquial durante una visita que realizó por encargo de su madre.

“Era el cumpleaños del padre Eleuterio (Vásquez Gonzales). Mi mamá le preparó un queque y me dijo ‘anda, llévale’. El padre no estaba, abrió la puerta Ricardo Yesquén (otro cura). Él me sentó en sus piernas y empezó a besarme”, narró Quispe ante las cámaras del programa peruano.

De acuerdo con la investigación periodística, el sacerdote denunciado admitió los hechos ante Prevost. Sin embargo, en lugar de ser apartado o denunciado a las autoridades civiles, simplemente fue trasladado a otra sede eclesiástica.