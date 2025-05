César Escola sorprendió con foto suya al estilo ‘Yo Me Llamo Mini’ de Caracol

Ya son 10 años los que acumula ‘Yo Me Llamo’ frente a la pantalla de Caracol Televisión, formato que desde hace ya un buen rato tiene al argentino César Escola dentro de su equipo de jurados, hombre que recientemente sorprendió a sus fans al mostrar cómo lucía cuando era un infante.

En esta décima edición Caracol decidió ir más allá e involucrar una nueva etapa en el formato, ‘Yo me llamo mini’, segmento que fue ganado por el ‘Mini José Feliciano’, que se ganó un bono de estudios por $100 millones de pesos; segmento de la competencia en el que destacó como jurado el lobo del ‘Club 10′, ‘Aurelio Cheveroni’.

Uno de los calificaores que quedó más conmovido con la partida de ‘Cheveroni’ fue Escola, hombre que aprovechó recientemente su cuenta de Instagram, donde acumula 184.000 seguidores para mostrar cómo se veía en su etapa de colegio.

En la imagen se ve al ‘mini Escola’, portando un peinado al estilo ‘The Beatles’; además que, por su actitud frente a la cámara, se denotaba que era un estudiante ejemplar.

¿Cómo fue la adopción del hijo de César Escola?

En entrevista para ‘La Sala de Laura Acuña’, César reveló que su hijo Martín llegó a su vida luego de que él hiciera parte de una campaña de ‘plan canguro’ para bebés en la Clínica Materno Infantil de Bogotá; suceso que lo inspiró para seguir el proceso para iniciar la adopción de su ‘retoño’.

“Yo estaba conmovido durante toda la grabación de la nota, y en el momento que me la pasan la doctora me dice: “¿puedes creer que la mamá la acaba de abandonar?”. Allí yo dije, ya sé que tengo que hacer con mi vida. Ese fue el momento que yo dije, es la última señal que necesito, entonces terminé la nota y salí del hospital, llamé a una amiga y le dije que quería hacer el programa de adopción (...) A los 18 meses me llega una carta en donde dicen que eres hábil y te sirve para todo el mundo. (...) A la semana me llega la carta del ofrecimiento de Martín. (...) En un proceso de adopción tú aprendes a preparar tu corazón para recibir al que Dios, el cosmos, el universo y la vida te manda, y de la edad que sea”, manifestó.