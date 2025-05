Norma Nivia le advirtió a Mateo cuidarse de Karina García y Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

La actriz Norma Nivia se convirtió en la décima quinta eliminado da ‘La casa de los famosos Colombia 2’ al conseguir solo el 12,42 % de las recientes votaciones de la gala de eliminación, pero retornó el reality de RCN con un mensaje.

Y es que como es costumbre el eliminado tiene una última oportunidad de establecer contacto con los compañeros que dejó en La casa de los famosos Colombia 2’ y en el envió hermosas palabras a su pareja Mateo ‘Peluche’ Varela.

Marcelo Cezán, Norma Nivia y Carla Giraldo en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Mateo, amor mío, salir de la burbuja me ha servido para darme cuenta que lo que siento por ti es hermoso, es fuerte, es poderoso, así que aquí te espero afuera como habíamos quedado. Sé qué eres capaz y te mereces todo lo más lindo de la vida, sigue los consejos de El Flaco, concéntrate en tu juego, concéntrate en lo que tienes que hacer, tú eres capaz, tú mereces lo más lindo”, dijo en primera instancia Norma Nivia.

Norma Nivia y Mateo 'Peluche' Varela de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Le aseguró que estará al pendiente cada que termine una gala por si quiere enviarle mensajes a través de las cámaras, pero agregó una recomendación que no gustó mucho a Karina García y Yina Calderón.

“Eso sí, a la que ha tenido problemas con tantas mujeres y a la que solo ve cosas negativas, en esas dos no confíes. No te imaginas el daño que han hecho y lo que son capaces de hacer por seguir haciendo daño, que tu nobleza no te juegue una mala pasada, confía solamente en la gente que tienes que confiar”, dijo Norma Nivia.

Norma Nivia y Emiro Navarro de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Seguidamente le dijo a Emiro Navarro que no se preocupara, pues fue él como líder la semana quien la mandó a la placa de nominados. Le agradeció a Melissa Gate por amistad. Mientras que a La Toxi Costeña le dijo que todo estaba bien entre ellas.