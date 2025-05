Novia del ‘Flaco’ Solórzano aclaró si siente celos de Melissa Gate por su relación en ‘La casa de los famosos’

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación con mayor trascendencia en el país. Uno de los programas de entretenimiento más conocidos y que actualmente es transmitido noche a noche es ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ de convivencia que ingresa a 23 personalidades en una misma casa.

Durante este segunda temporada han sido varios los famosos que han logrado destacarse por su sencillez y carisma, pero también quienes han sido blanco de fuertes críticas y discordias dentro del programa. A pesar de ello, solo uno se llevará el premio de los 400 millones de pesos.

Sin duda, una de las famosas más queridas ha sido Melissa Gate, una reconocida creadora de contenido que con su personalidad se ha ganado el cariño del público de principio a fin, convirtiéndose así en una de las más opcionales para llevarse el premio mayor. Pero, quien tampoco se queda atrás es el ‘Flaco’ Solórzano, quien ha sido apoyado por los televidentes en varias de las votaciones.

Ahora, con los 10 elegidos para esta nueva fase de ‘La casa de los famosos’, las amistades comienzan a fortalecerse, entre ellas, la de Melissa con ‘El Flaco’, donde los chistes y las molestias son los protagonistas, mientras que Gate no duda en sacar a flote el nombre de la novia de Solórzano, buscando que ella se percate cuanto la molesta.

Sin embargo, las críticas tampoco han faltado y ahora, Lorena Meritano, novia de Fernando Solórzano, aclaró que no siente ningún tipo de celos por la relación que ha construido su pareja con Melisa: “Melissa me hace reír demasiado cuando me nombra, cuando molesta al ‘Flaco’, yo lo dije en el programa cuando estuve, que me encanta la relación que ellos tienen, la confianza. Me encanta esa complicidad que tiene ellos, no es cierto como por ahí vi en una página que yo estaba celosa con Melissa, para nada, en absoluto. No siento celos ni un 1% de Melissa, al contrario, me encanta cuando los veo que están juntos porque él o ella se van a molestar”.

¿Quién es la pareja del ‘Flaco’ Solórzano, de ‘La casa de los famosos’

Lorena Altamirano, la pareja del ‘Flaco’ Solórzano, es una actriz que ha participado en producciones como en la aclamada película ‘El Olvido que Seremos’, ‘El Cartel de los Sapos’, ‘Entre Sombras’. Sin dejar de lado, que en medio de esta profesión se habría conocido con el actor, también llevando a cabo su rol como productora.